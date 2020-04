Hannover

Fynn Kliemann, Youtube-Star, Sänger, Schauspieler und Medienunternehmer, hat seinen ersten Kinofilm auf den Markt gebracht – und obwohl der Film gar nicht auf der Leinwand zu sehen ist, profitieren auch Kinos davon.

Kliemann, der in dem Dorf Rüspel (in der Mitte zwischen Bremen und Hamburg) lebt und mit Youtube-Videos aus dem Heimwerkerbereich bekannt geworden ist, hat vor zwei Jahren sein erstes Album herausgebracht. Weil das ein sehr großer Erfolg war, gibt es dazu jetzt einen Dokumentarfilm: „100.000 – Alles, was ich nie wollte.“

„100.000 – Alles, was ich nie wollte“

Eigentlich sollte der Film, der einen Einblick in das Leben und die Arbeit des Künstlers gibt, Ende Mai in die Kinos kommen. An einem Abend sollte er gleichzeitig auf 200 Kinoleinwänden zu sehen sein. Ein Event. Wegen der Corona-Pandemie wurde daraus nichts – doch Kliemann hatte eine Idee: Wie viele andere Kulturschaffende setzte er aufs Streaming. Am Sonnabend konnten sich die Zuschauer „100.000 – Alles, was ich nie wollte“ am heimischen Fernsehgerät anschauen. Allerdings nicht gratis. Vorher mussten Tickets erworben werden.

Fynn Kliemann auf dem Plattencover Quelle: Cover

Etwa 120.000 Tickets zum Preis von jeweils 12 Euro wurden verkauft. Ein Viertel des Gewinns soll an die Kinos gehen, die den Film in normalen Zeiten gezeigt hätten. Jeder Kartenkäufer durfte dabei entscheiden, welches Kino unterstützt werden soll.

Von Ronald Meyer-Arlt