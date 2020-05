Hannover

Rassismus, Sexualität, die Wende, zerrüttete Familienverhältnisse, Freiheit, Verlust, Privilegien, Angststörungen. Die Themen, die Olivia Wenzel in ihrem Debütroman „1000 Serpentinen Angst“ anfasst, sind groß. Und sie wiegen schwer. Zwischenzeitlich können Leser Angst bekommen, in eine Depression zu verfallen, so nah kommen sie der Protagonistin und all der Last in ihrem Leben. Dabei erfahren sie nicht einmal ihren Namen. Doch dann, ganz unvermittelt, wird der Roman wieder zynisch und kalt, manchmal wird es auch überraschend warm.

Es ist eine sehr spezielle Perspektive, die Wenzel den Lesern präsentiert, die einer queeren, jungen Schwarzen, die in Ostdeutschland aufwächst. Die Autorin ist selbst 1985 in Weimar geboren, hat bisher Theaterstücke und Prosa geschrieben und Musik gemacht. Doch so klar definiert die Sicht der Ich-Erzählerin auf die Welt auch ist, sie ist auch zugänglich. Immer wieder reflektiert die Protagonistin ihre Gedanken.

Anzeige

Geschichte springt hin und her

Die Erzählerin erzählt die Geschichte nicht linear, sie springt immer wieder kleine und große Sprünge auf der Zeitachse hin und her. Das macht die Erzählung rasant, aber dann wieder auch nicht, wenn sich Szenen wiederholen und irgendwann ein großes Bild ergeben.

Weitere HAZ+ Artikel

Nicht alles klärt Wenzel auf. Etwa zwei Drittel des Romans sind als Dialog geschrieben, die Erzählerin beantwortet meist Fragen, manchmal stellt sie sie auch. Doch mit wem sie spricht, bleibt unklar. Mal erscheint der Gesprächspartner wie ein Sicherheitsbeamter am Flughafen, mal wie eine Therapeutin, die distanzierte Mutter, der verstorbene Zwillingsbruder oder auch die enttäuschte Ex-Freundin. Wichtiger als der Fragende sind aber ohnehin die Fragen. Und die Antworten.

Bemerkenswert unaufgeregt

Wenzels Stil ist bemerkenswert unaufgeregt angesichts der Tragweite all dieser Themen, die sie auf 352 Seiten unterbringt. Statt mit Kanonen auf Spatzen schießt sie mit einer Steinschleuder auf Adler. Und sie trifft.

Info: Aus ihrem Debütroman „1000 Serpentinen Angst“ wollte Olivia Wenzel Ende April eigentlich im Literarischen Salon Hannover vorlesen. Wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung am Dienstag, 12. Mai, ab 20 Uhr als Instagram-Livestream unter www.instagram.com/literarischersalon statt. Die hannoversche Sängerin und Schauspielerin Denise M’Baye moderiert den Abend.

Lesen Sie auch

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Johanna Stein