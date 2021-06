Hannover

Im vergangenen Jahr waren es die ersten Klänge, die die Stille des Lockdowns unterbrochen haben. Sobald es Anfang Juli 2020 wieder möglich wurde, vereinten sich die klassischen Musiker und Musikerinnen der Stadt auf Initiative des Orchesters im Treppenhaus für ein außergewöhnliches Gemeinschaftsprojekt: „Hellwach“ war das Marathonkonzert überschreiben, das als tönendes Lebenszeichen mehr als 24 Stunden lang am Stück Musik in die Marktkirche gebracht hat.

Ein Jahr nach der denkwürdigen Veranstaltung soll es nun eine Neuauflage geben: „Hellwach ’21“ beginnt am Freitag, 25. Juni, um 19 Uhr und soll am und folgenden Sonnabend gegen 11 Uhr enden. Anders als im Vorjahr gibt es eine Pause zwischen 3 Uhr und 5 Uhr in der Nacht. Beteiligt sind rund 100 Musikerinnen und Musiker aus 30 Ensembles, die in 16 Teilkonzerten von jeweils rund 45 Minuten auftreten werden.

Neues Gemeinschaftsgefühl

Diesmal ist das Konzert nicht so symbolträchtig – schließlich sind bereits wieder Konzerte zu hören. Es ist vielmehr Ausdruck eines neuen Gemeinschaftsgefühls innerhalb der Szene, das vor allem durch die Pandemie entstanden ist. Um besser Gehör etwa bei der Politik zu finden, haben sich die Akteure zum Landesverband der freien Klassik-Szene Niedersachsen zusammengeschlossen. Unter seinem Dach wird nun das neue Marathonkonzert organisiert, das eventuell zu einer neuen Tradition in Hannover werden könnte.

Unterstützt werden die freien Künstler von ihren festangestellten Kollegen von der Staatsoper und der Radiophilharmonie, die sich ohne Gage an dem Projekt beteiligen. Auf der Website des Treppenhausorchesters kann man sich für die einzelnen Konzertabschnitte anmelden. Der Eintritt folgt dem Prinzip Pay What You Can.

Von Stefan Arndt