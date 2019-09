Hannover

Zum „Tatort“-Schauspieler habe es eben nicht gereicht, sagt Helmut Thiele: „Ich bin Provinzschauspieler geblieben.“ Die Provinz, das war für ihn unter anderem Celle, wo Thiele neun Jahre lang am Schlosstheater engagiert war. Von hier aus startete er eine außergewöhnliche Karriere. In Celle lernte der 1951 in Wien geborene Schauspieler den hannoverschen Pianisten Bernd-Christian Schulze kennen, mit dem er 1994 ein Duo gründete: Als Pianoworte pflegen die beiden nun seit 25 Jahren die besondere Kunst des Melodrams und führen Kompositionen für Klavier und Sprechstimme auf.

Neues Repertoire

Obwohl diese Gattung alt ist und mit Robert Schumann und Richard Strauss schon romantische Höhepunkte erreichte, entdecken Thiele und Schulze das Melodram ganz neu: Von Beginn an arbeiteten sie mit zeitgenössischen Komponisten wie Heinrich Gattermeyer, Alfred Koerppen und Violeta Dinescu und schufen so über die Jahre ein breites neues Repertoire für ihre Besetzung.

Längst sind diese Werke nicht nur in den Konzerten von Pianoworte zu hören – immer wieder werden sie auch von anderen Künstlern aufgeführt. Als festes Duo in dieser Besetzung sind Thiele und Schulze allerdings weiterhin (fast) einzigartig.

Für Kinder und Erwachsene

Als Zielgruppe hatten sie dabei von Beginn an neben Erwachsenen immer auch Kinder im Blick: Sie erkannten schnell, wie gut die Verbindung von Sprache und Musik sich für die Vermittlung auch von ungewohnten Klängen eignet.

Zum Jubiläum haben sie nun ein neues Projekt in Arbeit: Die Komponisten Andreas N. Tarkmann und Gerhard Gemke vertonten für das Duo Texte von dem Kinderbuchautor Paul Maar. Uraufführung des „Bunterkunt“ überschriebenen Programms ist am Dienstag, 17. September, um 18 Uhr in der hannoverschen Musikhochschule. Mit von der Partie ist dann – wie auch bei der Wiederholung des Konzertes am 21. September im Kloster Wienhausen – der Mädchenchor Hannover.

Von Stefan Arndt