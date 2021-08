Hannover

Neue Musik ist kein Selbstläufer. Wer die Klänge zeitgenössische Musik auf die Bühne bringen will, braucht Unterstützung. Doch wie bekommt man die? „Ohne Vereinsstruktur gibt es keine öffentlichen Fördergelder“: Diese Botschaft aus der damaligen Bezirksregierung machte dem Musiker Stephan Meier klar, wie er seinem Neuen Ensemble nach unsicherer dreijähriger Projektphase eine nachhaltige Zukunft geben könnte. Schnell fand er Menschen, die genau wie er für zeitgenössische Musik brannten, und gründete mit ihnen zusammen den Verein „Musik für heute“. Das war 1996. Jetzt feiert der Verein sein 25-jähriges Bestehen.

Sechs Jahre lang war Hans Bäßler Vorsitzender. Dann übernahm 2002 Angela Kriesel die Führung. Damals war sie noch Vorsitzende der Freunde des Sprengel-Museums. Nun also zeitgenössische Musik statt moderner Kunst. „Es war das spektakuläre Kunst-und-Musikprojekt ‚Gelbe Klänge‘ im Sprengel-Museum, das mich faszinierte. Und dann die wirklich schräge Veranstaltung, zu der Stephan Meier aus Anlass des 50. Geburtstag von Wolfgang Rihm in die Schrebergarten-Gaststätte Alte Mühle eingeladen hatte mit Kaffee, Geburtstagskuchen, Blümchenservietten und Kakteen auf den Fensterbänken. Dazu natürlich Musik vom Geburtstagskind. Bei dem Verein wollte ich dabei sein“.

„Mobile Musik“ und „Sternenklang“

Barbara Krüger (von links), Stephan Meier, Angela Kriesel und Heidi Dunkel von „Musik für heute“. Quelle: privat

Gemeinsam mit Heidi Dunkel und Barbara Krüger bildet sie nun ein Vorstands-Trio, das mit Begeisterung für das aktuelle Musikgeschehen dem vor Ideen sprudelnden Stephan Meier zur Seite steht. Zu den Höhepunkten gehörten dabei die ortsbezogene „Mobile Musik“, das deutsch-chinesische Leibniz-Projekt oder im vergangenen Sommer die Aufführung von Karlheinz Stockhausens „Sternklang“ als Wandelkonzert im Berggarten.

„Für das meiste, was hier geschieht, ist Stephan Meier der spiritus rector. Die Initiative für die bis jetzt sieben Kompositionsaufträge ging allerdings von uns aus,“ sagt die stellvertretende Vorsitzende Heidi Dunkel. Aufträge gingen unter anderem an Johannes Schöllhorn, Harrison Birtwistle und zuletzt an Geoffrey Gordon und George Lewis.

Spenden im Hauskonzert

Dass man das eher bürgerlich-traditionelle „Hauskonzert“ auch mit avantgardistischer Musik attraktiv machen kann, zeigt das Format „Hauskonzerte-Kreis“, zu dem Vereinsmitglieder zwei- bis dreimal im Jahr in private Häuser einladen. Dort wird ausschließlich neue Musik präsentiert, manchmal werden auch Kompositionsaufträge vorgestellt. Dass dabei das Spendenkonto des Vereins wächst, ist angenehmer und gewollter Nebeneffekt.

Neue Wege zu Neuer Musik: Aufführung von Stockhausen „Tierkreis“ auf der 2008 in Lüchow 2008. Quelle: Claus Langer

„Damit können wir bedeutende Vorhaben unterstützen, wie das ab November geplante interdisziplinäre Projekt „True Pictures – True Music“, im Sprengel-Museum in Kooperation mit den Freunden des Museums, das auch in Braunschweig, Winterthur und Salzburg gastieren wird,“ sagt Kriesel. Freimütig bekennt sie, dass die langjährige intensive Begegnung mit zeitgenössischer Musik auch einen tiefen persönlichen Gewinn darstelle. „Das Zuhören bei den Proben und die Gesprächskonzerte bringen mir bei, zu hören, nicht nur Töne, sondern auch alles dazwischen, Spannungen und Stille und eigene Emotionen wahrzunehmen. Ehrlich gesagt: lieber ein Konzert mit Avantgarde als den ganzen Abend Vivaldi,“ sagt sie lachend.

Brücke internationaler Zusammenarbeit: Das Neue Ensemble mit Ensemble conTempo aus Peking 2016 auf der Brücke bei der Alten Grammophofabrik. Quelle: Hannes Malte Mahler

Das Jubiläumskonzert zum 25-jährigen Bestehen des Vereins findet am Samstag, 21. August, 20 Uhr, als Open-Air-Konzert im teilweise überdachten Hof der Alten Grammophonfabrik, Edwin-Oppler-Weg 5 statt. Unter dem Motto „Humor & Wärme messen“ erklingen Werke von Fabian Levy, Luca Fransesconi, Silvia Coasanti und Kaspar Querfurth. Ausführende sind die Sopranistin Ania Vegry und das Neue Ensemble unter Leitung von Stephan Meier. Karten für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es an der Abendkasse. Am Sonntag, 22. August, 11 Uhr, spielt das Neue Ensemble „Filmmusik à la Valentin“ im Astor-Kino in der Nikolaistraße.

Von Claus-Ulrich Heinke