Hannover

Ein Museum braucht Freunde. Das Sprengel-Museum hat eine Menge davon. Und einige davon haben sich zu einem Verein zusammengeschlossen. Fast 700 Mitglieder hat der Verein der Freunde des Sprengel-Museums. Stefan Becker, hauptberuflich für die Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse zuständig, ist seit 2014 der Vorsitzende des Vereins.

„Es ist mein Museum“, begründet er sein Engagement, „ich war bei der Eröffnung mit dabei und bin dem Haus immer verbunden gewesen.“ Und warum sollten andere Mitglied bei den Sprengel-Freunden werden? Becker antwortet schnell: „Weil’s ein supertolles Museum ist. Und weil man im Freundeskreis an der Entwicklung des Museums besonderen Anteil hat.“ Außerdem kommen die Freunde des Museums in Kontakt mit Künstlern – was durchaus dabei helfen kann, den eigenen Horizont zu erweitern.

Sprengel-Freunde kaufen 70 Werke für etwa 1,5 Millionen Euro

Die Freunde des Museums kaufen Kunst an – immer in engem Kontakt mit der Museumsleitung. Seit 1982 haben die Freunde des Sprengel-Museums rund 70 Werke in einem Gesamtwert von etwa 1,5 Mio. Euro erworben; dabei handelt es sich um den Anschaffungspreis, der aktuelle Wert der Werke dürfte durchaus höher liegen.

Ein Schwerpunkt der Kunstkäufe durch die Freunde sind Räume, die Künstler gestaltet haben, etwa der gekippte Raum des Schweizer Künstlers Daniel Spoerri oder die Arbeit„Manifesto“ von Julian Rosefeldt, die auf mehreren Leinwänden in der großen Sonderausstellungshalle zu sehen war. Eine Spielfilmfassung dieser Raumkinokunstwerks mit Cate Blanchett wird auch beim Jubiläumsfest des Sprengel-Museums am Sonntag gezeigt. Dann feiert das Sprengel-Museum zwei Jubiläen: Vor 50 Jahren schenkte der Schokoladenfabrikant Bernhard Sprengel der Stadt Hannover seine Kunstsammlung, vor 40 Jahren wurde das Museum eröffnet.

Zu den neuen Projekten der Sprengel-Freunde gehört der Ankauf von Skulpturen von Nobert Kricke und von Gemälden von Florentina Pakosta. Alles im Hinblick auf ein Ziel. Stefan Becker formuliert das so: „Wir sehen zu, dass das Museum wächst, blüht und gedeiht.“

4,7 Millionen Euro für den Anbau gesammelt

Das größte Projekt der Freunde des Museums aber war die Sammlung von 4,7 Millionen Euro für den Anbau des Museums, der 2015 eröffnet wurde. Dabei wurde zwar der angepeilte Betrag von 5 Millionen Euro nicht ganz erreicht, aber immerhin – der Kraftakt hatte sich gelohnt. Aber wichtiger noch als die Sammlung des Geldbetrags ist die Lobbyarbeit, die der Verein seit Langem für das Museum leistet.

„So ein Freundeskreis ist nicht nur dazu da, dass sich die Mitglieder im Umfeld der Kunst wohl fühlen“, sagt Becker, „es geht vor allem darum, dem Museum neue Perspektiven zu eröffnen.“ Eine Perspektive formuliert er dann auch als Geburtstagswunsch: „Ich wünsche mir, dass der Skulpturenhof des Museums wieder instand gesetzt wird.“ Da könnte der Verein sich glatt selbst ein Geschenk spendieren.

Das Programm Am Sonntag, 25. August, veranstaltet das Sprengel Museum die Jubiläumsfeier zu 40 Jahren Sprengel-Museum Hannover und 50 Jahren Schenkung Sammlung Sprengel. Das Fest beginnt um 10 Uhr. Es gibt Führungen, Lesungen, Konzerte, ein Kinderprogramm und Blicke hinter die Kulissen. Der Eintritt ist frei. Führungen 11 Uhr Leben in der Stadt. Von Umberto Boccioni und August Macke mit Alexander Leinemann 11.30 Uhr Der Moment der Verführung. Das Biest und der Schwärmer mit Olga Nevzorova 12 Uhr Director`s Cut mit Reinhard Spieler 12.30 Uhr Alice Aycock. Werke von 1971 bis 2019 mit Carmen Putschky 13 Uhr Kurt Schwitters und die „vermerzte“ Welt mit Katrin Kolk 13.30 Uhr Die moderne Frau. Von Lotte, Nancy und Quappi mit Friederike Otto 14 Uhr Die Abstrakten in Hannover. Von El Lissitzky bis Vordemberge-Gildewart mit Jörg Worat 14.30 Uhr Übermalte Fotografie. Von Gerhard Richter bis in die Gegenwart mit Alexander Leinemann 15 Uhr Kurt Schwitters und die „vermerzte“ Welt mit Jörg Worat 15.30 Uhr Director`s Cut mit Reinhard Spieler 16 Uhr Alice Aycock. Werke von 1971 bis 2019 mit Carmen Putschky 16.30 Uhr Abenteuer Malerei: Farbe und Abstraktion mit Carina Plath 17 Uhr Die 1920-Jahre in der Leine-Metropole: das neusachliche Hannover mit Isabelle Schwarz Lesungen 11.30 Uhr, Museumsplatz Von der Kunst besessen Peggy Guggenheim – Förderin der Moderne – mit Sonja Beißwenger, Schauspielerin 14.30 Uhr, Museumsplatz Ich wollte alles zeigen Niki de Saint Phalle – biografische Notizen – mit Sonja Beißwenger, Schauspielerin Konzerte in der Sammlung mit Musikern des Orchesters im Treppenhaus 11 Uhr – Lieblingsbildkonzert Erweiterungsbau 13 Uhr – Lieblingsbildkonzert Obere Sammlung 15 Uhr – Lieblingsbildkonzert Untere Sammlung 16 Uhr – Lieblingsbildkonzert Obere Sammlung 17 Uhr – Lieblingsbildkonzert Untere Sammlung Hinter den Kulissen Arbeitsbereich: Museum 11 Uhr Von Anna Blume bis zum Zeugnisheft Das Kurt-Schwitters-Archiv im Studiensaal, mit Isabel Schulz, Kurt Schwitters Archiv 11.30 Uhr und 14 Uhr Fotorestaurierung Werkstatt: Fotografie mit Inka Schube, Kuratorin für Fotografie, und Blaschke-Walter, Restauratorin für Fotografie 13 Uhr Eine Frage von Papier und Druckverfahren Die Grafische Sammlung im Studiensaal, mit Karin Orchard, Kuratorin für Grafik Hinter verschlossenen Türen Von den Werkstätten bis in die Klimaanlage 12 Uhr, mit Gabriele Staade 14.30 Uhr, mit Carina Plath 16.30 Uhr, mit Gabriele Sand Begleitet von Christoph Titsch, Haustechnik Aus Sicherheitsgründen ist eine Teilnehmerbeschränkung erforderlich: Anmeldung werden am 25. August am Infotresen des Museums entgegengenommen. Kinder und Familien 11 bis 17 Uhr Werkstattatelier im Forum Farbe abklatschen wie die Surrealisten. Collagen machen wie Kurt Schwitters. Kunst machen nur mit Papier und sonst nix. Oder einfach frei drauf loslegen mit Farbe, Pinsel, Tape und Co. Das alles und noch mehr gibt es hier! mit den Museumpädagogen des Sprengel-Museums Hannover 12 – 14 Uhr sowie 15 – 17 Uhr Trinklabor für Kinder Ein wenig Kirschsaft, ein Spritzer Zitrone und ganz viel Bananensaft … so oder ähnlich könnt ihr bei unseren Cocktails wie Schicki Niki oder GlücksKlee im Kinderforum relaxen und eure eigenen Getränkebecher gestalten … mit den Museumpädagogen 11 Uhr Interaktives Kunst- und Theatererlebnis für die Allerkleinsten ROT GELB BLAU Ich bin ein Pfau Mitten hinein die Welt der Fantasievögel, verspielten Figuren und Skulpturen, inspiriert durch Niki de Saint Phalle mit Theater Tüte Spiel: Karin Darmstädter und Ylva Jangsell Regie: Regine Sengenbusch Musikalische Betreuung Alexander Goretzki Kostüme: Martina Veenhoven Museumsstrasse / Auditorium 12 Uhr Lesungen für kleine und große Besucher Kurt Schwitters. Die Märchen vom Paradies mit Christoph Linder, Schauspieler Untere Sammlung 13 Uhr Kunstaktion – mit den Museumpädagogen aktiv und kreativ durchs Museum für kleine und große Besucher ab sechs Jahren: Quatsch mit Kunst. Kurt Schwitters 14 Uhr Kunstaktion – mit den Museumpädagogen aktiv und kreativ durchs Museum für kleine und große Besucher ab sechs Jahren: Fotos voller Farbe. Übermalte Fotografie 15 Uhr KunstAktion mit den Museumpädagog*innen aktiv und kreativ durchs Museum für kleine und große Besucher*innen ab 6 Jahren: Wie man aus Natur Kunst machen kann. Kunstlandschaften 16 Uhr Lesung für kleine und große Besucher Kurt Schwitters. Die Märchen vom Paradies mit Christoph Linder, Schauspieler Untere Sammlung 17 Uhr Kunstaktion – mit den Museumpädagogen aktiv und kreativ durchs Museum für kleine und große Besucher ab sechs Jahren: Schaurig schön! Niki de Saint Phalles Glitzerkopf Konzerte im Calder-Saal 12 Uhr und 14 Uhr Dein persönliches Notfallkonzert Wohin mit den Sorgen? Die kleinen und größeren Notfälle behandelt Das Quartett im Treppenhaus mit einer individuellen Klassik-Infusion. 15 bis 17 Uhr Tanztee mit dem Ensemble Das Taschengrammophon ein vergnügliches und mitreißendes Repertoire mit Musik aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, mit dem tänzerischen Schwerpunkt Swing und gelegentlichen Walzer-, Rumba- und Tango-Rhythmen. Gerald Pursche: Gesang und Flöte Miroslav Grahovac: Bajan Thorsten Wiggers: Gitarre Hervé Jeanne: Kontrabass Michael Ernst: Schlagzeug Filme im Auditorium 13 Uhr und 16 Uhr Julian Rosefeldt, Manifesto, 2015 In verschiedenen Filmsequenzen und Episoden, verkörpert durch Cate Blanchett, werden Manifeste der Kunst des 20. Jahrhunderts inszeniert. Der Film, 130 Min 15 Uhr Museums Check Markus Brock erkundet mit Kai Wiesinger das Sprengel-Museum Hannover 3sat Kultur, 10.2.2019, 30 Min.

Von Ronald Meyer-Arlt