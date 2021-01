Hannover

Je höher die Jahre sich auftürmen, desto weiter reicht der Blick zurück. 2020 war das Jahr von Ludwig van Beethoven, der 250 Jahre zuvor geboren wurde. 2021 könnte nun ein Komponist ins Rampenlicht rücken, der mehr doppelt als so weit von uns entfernt ist: Vor 500 Jahren ist Josquin Desprez gestorben – wann er geboren wurde, ist im Dunkel der Geschichte schon nicht mehr genau zu erkennen.

Anders als Beethoven ist Josquin, wie er vielleicht wegen der zahlreichen überlieferten Varianten seines Nachnamens seit Langem genannt wird, kaum in unserem Konzertleben präsent. Doch genau wie Beethoven markiert Josquin den Gipfelpunkt einer musikalischen Epoche, das prachtvollste Ziel einer jeweils Jahrhunderte währenden Entwicklung.

Vollendete Polyphonie

„Seine Messen sind für mich eine gleichbedeutende künstlerische Errungenschaft wie Beethovens neun Symphonien“, sagt der Dirigent Peter Phillips über Josquin. „Jede einzelne setzt sich mit einem anderen Aspekt der musikalischen Form auseinander, jede einzelne ist eine intellektuelle und kompositorische Tour de Force, und jede einzelne zeigt eine andere Seite seiner Persönlichkeit.“

Ein Weltstar dank neuer Technik: Gedruckte Ausgaben von Josquins Werken machten zum ersten Mal einen Komponisten in ganz Europa bekannt. Quelle: Archiv

Josquin ist einer der großen Meister der heute so genannten franko-flämischen Vokalpolyphonie, die die abendländische Musikkultur mehr als 200 Jahre lang entscheidend geprägt hat. Nach 1600 wurde sie von der damals neu entwickelten Oper und zunehmend auch von Instrumentalmusik verdrängt. Viele ihrer Errungenschaften beeinflussen unsere Musik aber bis in die Gegenwart. Das Jubiläumsjahr für Josquin könnte nun eine Gelegenheit sein, sich wieder an diese fast schon in Vergessenheit geratene Wurzel unserer Kultur zu erinnern.

Die großen Unterschiede

Zwei fundamentale Unterschiede zum heute Gewohnten lassen Josquins Musik allerdings zunächst fremd erscheinen. Er hat reine Chormusik geschrieben – Instrumente, die jetzt unser Konzertleben prägen, gibt es bei ihm nicht. Vor allem aber beruhen seine Stücke nicht auf dem uns vertrauten harmonischen System, in dem Akkorde der Musik Struktur und Fundament geben, über die sich frei eine Solostimme erheben kann. Bei Josquin gibt es eine solche Trennung von Melodie und Begleitung nicht. Seine Musik beruht im Gegenteil auf der absoluten Gleichberechtigung aller Stimmen. Harmonie ist bei ihm nicht eine Abfolge von Akkorden, sondern das ausgewogene Gesamtbild der verschiedenen melodischen Linien.

Relative Fremdheit: Josquin-Konzert mit dem Ensemble Graindelavoix 2016 bei den Kunstfestspielen Herrenhausen. Quelle: Helge Krückeberg

Die relative Fremdheit dieser beiden Eigenschaften – die A-cappella-Besetzung und die kontrapunktische Stimmführung – macht es zudem schwer, sofort die Besonderheit gerade dieses Komponisten wahrzunehmen. Was man nicht kennt, klingt meist ähnlich. Doch Josquins komplexe Werke haben wenig mit schlichten gregorianischen Chorälen gemein. Man muss sich auf diese Klänge erst einlassen und ein Gefühl für ihren ganz eigenen Umgang mit der Zeit entwickeln, um ihren erstaunlichen emotionalen Gehalt zu spüren. Josquins Messen sind keine keuschen Klostergesänge – es ist Musik von brennender Ausdruckskraft.

Kein Wunder, dass ihr Komponist ein Star war. Befördert wurde das zu seinen Lebzeiten zusätzlich von einer neuen Technologie: Durch gedruckte Noten war seine Musik bald in ganz Europa verbreitet – niemals zuvor war ein Musiker so bekannt wie er. Selbst für Martin Luther war Josquin deshalb schlichtweg „der Noten Meister“.

Trotz seiner Berühmtheit sind nicht sehr viele Stationen des Berufswegs von Josquin gesichert bekannt. Nach einer Zeit beim Herzog von Aix-en-Provence war er wahrscheinlich eine Weile am Hof des französischen Königs Ludwig XI. beschäftigt. Sicher gehörte er von Juni 1486 an zum päpstlichen Chor in Rom, wo man auf der Sängerkanzel der Sixtinischen Kapelle sogar seinen Namen im Gestühl eingeritzt fand.

Karriere auch als Propst

Die berühmten Deckengemälde in der Kapelle, die zum Sinnbild der Renaissance wurden, sollte Michelangelo zwar erst 20 Jahre später dort anbringen. Sie erinnern aber daran, dass auch die Werke Josquins, die mit ihrer selbstbewussten Stimmführung das Individuum in den Mittelpunkt stellen, ein symbolträchtiger Soundtrack dieser Zeit des Umbruchs waren: Mit Josquin kommt der Mensch in die Musik.

Der Komponist wechselte nach weiteren Stationen in Mailand und wieder am königlichen Hof in Paris 1503 für das damals spektakuläre Gehalt von 200 Dukaten nach Ferrara. Nach nur einem Jahr aber musste er von dort vor der Pest fliehen. Er wandte sich fortan einem außermusikalischen Amt zu: Er wurde Propst in Condé-sur-l’ Escaut, wo seine große Karriere vermutlich ihren Anfang genommen hatte und wo er – vor bald 500 Jahren – am 27. August 1521 starb.

Von Stefan Arndt