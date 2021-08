Hannover

„Die Berge waren von Schluchten durchzogen und die Bäume standen dicht und hoch.“ So beschrieb der römische Autor Cassius Dio die Szenerie, in der anno 9 n. Chr. Roms Legionäre bei der sagenumwobenen Varusschlacht eine verheerende Niederlage einstecken mussten. „Die Barbaren, die ja alle Schleichwege kannten, kamen aus den dichten Wäldern hervor und umzingelten die Römer“, notierte er beklommen.

Ein Besuchermagnet: Das Museum in Kalkriese bei Osnabrück erinnert an die legendäre Varusschlacht. Quelle: Osnabrücker Land, Thomas M. Weber

Der Mythos der siegreichen Germanen wurde über die Jahrhunderte immer wieder politisch in Dienst genommen; auch als Geburtsstunde wackerer niedersächsischer Stammesart. „Die Suche nach dem Ort der Varusschlacht entwickelte sich ab dem 19. Jahrhundert zu einer Art Breitensport“, schreibt jetzt die Historikerin Heidrun Derks. Heute vermuten die meisten Fachleute diesen Ort in Kalkriese bei Osnabrück. Das dort errichtete Museum zieht bis zu 80.000 Menschen jährlich an.

Buch wiegt gut 1,6 Kilo

Um genau solche Plätze geht es in dem Buch über 75 „Erinnerungsorte“, das die Historische Kommission für Niedersachsen und Bremen jetzt zum 75. Geburtstag beider Bundesländer herausgegeben hat.

Das Texas von Niedersachsen: In Wietze bei Celle war einst ein Zentrum der Erdölindustrie. Quelle: Deutsches Erdölmuseum Wietze

Für den gut 1,6 Kilogramm schweren Band haben sich fast alle Koryphäen aus der heimischen Geschichtswissenschaft zusammengetan. Es ist ein bisschen wie 1985 beim Live-Aid-Konzert, als alle großen Rockstars kleine Proben ihres Könnens gaben, nur dass es diesmal nicht um ein transatlantisches Pop-Spektakel geht, sondern um die geschichtliche Selbstverortung zwischen Ems und Elbe.

Ein Schritt zur Gründung Niedersachsens: Im hannoverschen Rathaus konstituierte sich 1946 der Hannoversche Landtag. Quelle: Historisches Museum Hannover

Historiker wie Hans-Georg Aschoff und Detlef Schmiechen-Ackermann zählen zu den Autoren. Thomas Vogtherr schreibt über Karl den Großen, Hans Otte über das Kloster Loccum. Christine van den Heuvel schreibt über Hannovers Waterloosäule. Gerd van den Heuvel schreibt über Leibniz. Thomas Schwark beschäftigt sich mit der Weserrenaissance, Arnd Reitemeier mit der hannoversch-britischen Personalunion.

Kristallisationspunkte der Identität

In dem Band „75 Jahre Niedersachsen“ hat der Wallstein Verlag erst kürzlich ein Sammelsurienbuch vorgelegt, das sich der Landesgeschichte über 75 Dokumente nähert. In diesem Buch geht es nun um 75 Orte oder Bauten, die Kristallisationspunkten der Identität sind – um Plätze, die sich im kollektiven Gedächtnis mit historischer Bedeutung aufgeladen haben.

Ein Welfenschloss: die Marienburg in einem Holzstich von 1864. Quelle: Wallstein

Es geht um Hildesheims Tausendjährigen Rosenstock ebenso wie um Einbecker Bier und Schaumburger Trachten, um Göttingens Nobelpreisträger und um die Erdölförderung, die das Dorf Wietze bei Celle einst zum „Klein-Texas der Heide“ machte. Es geht um Volkswagen, Till Eulenspiegel und Wilhelm Busch – und es gibt beklemmende Kapitel über Bergen-Belsen, das Lager Friedland und die innerdeutsche Grenze.

Arbeitsmigranten: Im 19. Jahrhundert schlugen „Hollandgänger“ aus Niedersachsen sich mit Saisonjobs in den Niederlanden durch. Quelle: IMIS-Archiv, Osnabrück

Ein paar Überraschungen halten die meist populär geschriebenen kurzen Aufsätze bereit: Wer weiß schon, dass bettelarme niedersächsische „Hollandgänger“ sich im 19. Jahrhundert zu Zehntausenden als saisonale Arbeitsmigranten in den Niederlanden verdingten?

In den meisten Fällen jedoch werden Fachleute wenig Neues über die einzelnen Erinnerungsorte erfahren. Seine Wirkung entfaltet das Buch eher in der Zusammenschau. Es präsentiert ein Mosaik hiesiger Identität und Geschichte. So gesehen passt es ganz gut zu dem aus mehreren Teilen komponierten Land Niedersachsen: Seine Stärke liegt in seiner Vielfalt.

Henning Steinführer und Gerd Steinwascher (Hg.): „Geschichte und Erinnerung in Niedersachsen und Bremen – 75 Erinnerungsorte“. Wallstein. 512 Seiten, 39 Euro.

Von Simon Benne