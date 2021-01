Interview

Herr Berning, wie haben Sie die Verschiebung der A-cappella-Woche im vergangenen Jahr erlebt?

Sie wäre einer unserer Konzerthöhepunkte gewesen. Die Absage hat also besonders wehgetan. Wir hätten viele unserer Kollegen und befreundete Bands getroffen, Chorsänger und Menschen, die sich für a-cappella begeistern.

Welche Auftritte waren in diesem eingeschränkten Jahr für Sie möglich?

Von unseren eigentlich geplanten 30 Konzerten konnten wir kein einziges absolvieren. Wir hatten aber das Glück, im Sommer kurzfristig ein paar Shows in einem Autokino präsentieren zu können.

Was hat Ihnen dabei am meisten gefehlt?

Das, was allen zurzeit fehlt, nämlich zwischenmenschlicher Kontakt – in unserem Fall intime Konzertmomente, Nähe und spürbare Reaktionen.

Wie haben Sie das Jahr finanziell und moralisch durchgehalten?

Die Mitglieder unserer Band haben das Glück, noch in anderen Bereichen zu arbeiten. Wir wären aber 2020 gerne einen weiteren Schritt in Richtung Professionalität gegangen. Motiviert haben wir uns von Projekt zu Projekt. Wir lassen unser Publikum zum Beispiel in einem Podcast an unserem künstlerischen Prozess teilhaben. Im Sommer haben wir die Lockerungen genutzt, um einige Videos zu drehen, Singles zu veröffentlichen und unsere Präsenz in den sozialen Medien auszubauen. Finanziell hat das natürlich nichts eingebracht.

Was macht Anders musikalisch anders?

Wir versuchen, eigene deutschsprachige Songs zu schreiben, die der Lebenswirklichkeit unseres Publikums entsprechen. Viele hören a cappella gerne einen Abend lang, mögen live den Kleinkunstcharme. Der Rest ist eine Herausforderung, das Genre kommt ja auch kaum im Radio vor. Wir erzählen Geschichten, die Menschen in ihren Alltag mitnehmen können. Wir versuchen, moderner zu werden, wir wollen a cappella aus der Ecke mit dem kleinen grünen Kaktus holen. Neben den eigenen, deutschsprachigen Titeln haben wir auch Songs im Programm, die wir selbst gern privat hören.

Haben Sie dabei nie darüber nachgedacht, ihren Gesang durch Instrumente zu ergänzen?

Wir haben vor 14 Jahren in Heidelberg auf dem Schulhof angefangen, in der achten Klasse. Wir hatten da keinen Zugang zu einem Klavier oder so, hatten aber Noten und sangen eben einfach. Über die Jahre hat sich gezeigt, wie flexibel die A-cappella-Besetzung ist: Wir sind in Treppenhäusern und Zahnarztpraxen aufgetreten, auf Schiffen, in Kirchen, auf großen Bühnen. Wir schreiben die Songs mit Instrumenten, haben die aber bei Konzerten nie vermisst. Das Harmonieren mehrerer Stimmen erzeugt bei mir Gänsehautgefühl.

Zur Person Johannes Berning gehört zur A-cappella-Gruppe Anders, die schon im vergangenen Jahr in Hannover hätte auftreten sollen: bei der Internationalen A-cappella-Woche, die 2020 ihr 20. Jubiläum feiern wollte. Doch das Festival musste aufgrund der Pandemie verschoben werden. Das ehrenamtlich arbeitende Organisationsteam hat fast das gesamte Jubiläumsprogramm genau ein Jahr später neu terminiert. Derzeit ist aber unklar, ob es nun vom 24. April bis zum 2. Mai 2021 stattfinden kann.

Betrachten Sie Ihre Pandemieaktivitäten wie den Podcast eher als Notlösung oder als Teil eines neuen Weges?

Einiges ist der Situation geschuldet: Der Podcast heißt nicht umsonst „Plauscharrest“, weil wir gerade nun mal nur miteinander reden können. Aber er macht uns so viel Spaß, dass wir ihn weiter betreiben werden. Er kann dennoch kein Konzert und schon gar keine Tournee ersetzen. Wir brauchen die Begegnung mit echten Menschen.

