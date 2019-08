Lihmühlen

Deutlicher könnte der Hamburger Musiker Enno Bunger seine Wertschätzung für das Festival A Summer’s Tale in der Nordheide kaum zum Ausdruck bringen: „Ich hatte mir schon ein Ticket gekauft, bevor ich gebucht wurde – das habe ich jetzt einfach behalten“, sagt er, bevor er sein neues Album „Was berührt, das bleibt“ vorstellt und sein Publikum mit klugem Singer-Songwriter-Pop mitreißt. Auch viele seiner Kollegen lieben das ungewöhnlich entspannte Festival im Grünen.

Kai Wingenfelder war hier im vergangenen Jahr Headliner mit Fury In The Slaughterhouse. Nun ist er mit seinem Bruder Thorsten und dem deutschsprachigen Projekt Wingenfelder zurück. Er hat sogar einen direkten Vergleich: Am Vortag hatten die Furys einen Überraschungsauftritt in Wacken – unter dem Decknamen Die Beschissenen Sechs. „Das war lustig, aber das hier ist etwas ganz anderes“, sagt Wingenfelder, klettert von der Bühne und taucht singend in das aufmerksame Nachmittagspublikum ein.

Mehr Wiese als Menschen

Das A Summer’s Tale ist ein Familienfestival in jeder Hinsicht. Einerseits kommen auf 13.000 Besucher in diesem Jahr 1000 Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern genießen, dass es hier mehr Wiese als Menschen gibt. Auch die vielen Workshops und Mitmachzonen tragen zur Atmosphäre bei. Andererseits ist deutlich zu spüren, dass das Musikprogramm nicht nach Charterfolgen kuratiert wurde. Auch viele Musiker fühlen sich als Teil eines Ganzen.

Für den Senkrechtstarter Faber aus der Schweiz ist der Begriff musikalische Familie keine Metapher. Sein Vater ist der italienische Liedermacher Pippo Pollina, seine Schwester steht am Festivalsonntag mit dem Duo Steiner & Madleina auf der Bühne. Faber gelingt eine lustvolle Melange aus Folklore, Jazz, Polka und Chanson. Seine musikalische Haltung ist verwandt mit der des Australiers Xavier Rudd, der im Anschluss mit seiner international besetzten Band Weltmusik im besten Sinne macht. Auch der betörend-beschwingte Chansonpop der Französin Zaz vereint Lebenslust mit dem Glauben an eine bessere Gesellschaft.

Wegbereiter des Britpop

Sie bringt die Menge abends damit ebenso zum Tanzen wie die britische Band Maximo Park am Tag zuvor. Deren Hit „Apply Some Pressure“ ist zwar inzwischen 14 Jahre alt, der Druck hat hingegen kaum nachgelassen. Sänger Paul Smith weiß, dass er seinen Erfolg unter anderem einer Band zu verdanken hat, die den Freitag mit kaum weniger Energie beschließt: „Eine meiner ersten Singles war Animal Nitrate von Suede.“ Suede gilt als Wegbereiter des Britpop. Beim Auftritt spürt man den Hauch der Popgeschichte.

Ähnlich ergeht es dem begeisterten Publikum mit den Goldenen Zitronen, die sich nur drei Jahre nach Suede in Hamburg als Punkband gründeten und heute als Paten der Hamburger Schule gelten. Zu so viel geballter Musikgeschichte passt auch der Auftritt des schottischen Autoren John Niven, der aus seinem aktuellen Roman „Kill Them All“ liest. Niven übrigens hat als Manager der Plattenfirma London Records die Band Coldplay mit den Worten abgelehnt, das sei doch „ Radiohead für Trottel“.

Tobias Vogel, der sich als Cartoonist Krieg und Freitag nennt, hat sich mit der Länge seiner Lesung verschätzt, in der er seine minimalistisch-pointierten Alltagsbeobachtungen in eine Rahmenhandlung verstrickt. Also nutzt er die verbliebene Zeit vor der Bühne: „Ich bin jetzt einfach hier – soll ich euch noch was malen?“ Die Veranstalter haben ihn erst vor einem Monat spontan angefragt. Weil er gute Geschichten erzählt. Weil auch dieses Festival von ungezählten kleinen Geschichten lebt. Es trägt sie wohl nicht zufällig im Namen.

Von Thomas Kaestle