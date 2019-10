Hannover

Die Frage nach der Identität ist für das Theater von erheblicher Relevanz. Gerade auch in Hannover. Als zweite Premiere zum Spielzeitauftakt gab es Tschechows „Platonow“ als „Platonowa“ mit Frauen in Männerrollen. Und vor wenigen Tagen hat sich die kluge Dramaturgin Friederike Schubert in der originellen neuen...