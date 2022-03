Hannover

Es begann mit einer leichten Irritation, mit strahlend weißen Lichtkegeln von Suchscheinwerfern und mit Hubschraubergeräuschen. Sollte das gleich zu Beginn der „Abbamania“-Show ein Hinweis auf den Ukraine-Krieg sein? Vermutlich wurde diese so emotional wirkende Geräuschinszenierung lange vor Ausbruch des Krieges geplant und jetzt gedankenlos beibehalten. Es ist einfach das Intro für den allerersten Abba-Hit, für „Waterloo“, mit dem sich Agneta Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Anni-Fried Lyngstad 1974 in die Herzen ihres Publikums sangen.

Das gelang in der Swiss-Life-Hall auch der Coverband. Im Vorfeld gab es einige juristische Auseinandersetzungen um die Markenrechte an dem Namen Abba, der sich aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen von Agneta, Benny, Björn und Anni-Fried zusammensetzt. Abba, also das Original, wollte verhindern, dass sie verwechselt werden mit einer Band, die werblich zu oft mit dem Wort „Original“ arbeitete.

An diesem Abend allerdings dürfte das kaum jemanden interessiert haben – alle wussten ja, dass es nicht die vier Originale sind, sondern eine höchst professionelle Coverband, die sich mit Schlaghosen, goldenen Capes, glitzernden Satinröcken oder eng sitzendem Overall in die Kleidung ihrer Vorbilder hineingezwängt hatte, um die Hits der Schweden, begleitet von einer großen Background-Band, zu zelebrierte.

Fast wie das Original: „Abbamania“ in der Swiss-Life-Hall. Quelle: Samantha Franson

Ihre Stimmen waren schon überzeugend nah an den Originalen, nur der Sound wirkte manchmal etwas flach. Der Stimmung tat das keinen Abbruch. Die großen Hits reihten sich aneinander, ein wenig Neues war auch dabei. Etwas tatsächlich Besonderes war der Auftritt des schwedischen Jazzmusikers Ulf Andersson. Er tourte schon mit den echten Abbas, nahm auch als Studiomusiker zusammen mit ihnen auf und setzte mit seinem Saxofon als Solist und Begleiter auch jetzt, bei „Abbamania“, gekonnt musikalische Akzente.

Damit war er ein weiteres Highlight des Abends in der sehr gut besuchten Swiss-Life-Hall. Ob es nun „Fernando“ war, die großen Leinwände im Bühnenhintergrund ließen Flammen lodern, oder „Money Money Money“, hier schwebten Dollarnoten auf der Leinwand nach unten, das begeisterte Publikum war durchweg willens, mitzusingen, in den Reihen zu tanzen, glücklich zu sein. Zum Abschluss sangen alle das ikonische „Thank You for the Music“ mit. Auch Surrogate können glücklich machen.

Von Frank G. Kurzhals