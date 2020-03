Frau Schmid, Ihre Agentur vermittelt Künstlern Auftritte und organisiert Konzerte. Was haben Sie und Ihre Mitarbeiter jetzt eigentlich noch zu tun?

Das ist ganz unterschiedlich. Ich als Geschäftsführerin arbeite zum Beispiel daran, wie wir überhaupt überleben können. Wir verdienen wegen der Absagen derzeit gar nichts. Ich habe ein Worst-Case-Szenario durchgerechnet, bei dem wir bis zum Ende der Saison am 30. Juni kein Einkommen mehr haben. Und der Sommer ist für uns ohnehin immer eine schwierige Zeit, weil es weniger Engagements und keine Tourneen gibt. Ich muss also überlegen, wie ich bis September Gehälter bezahlen kann. Den Kollegen geht es genauso: In der gesamten Agenturbranche hat niemand großartige Rücklagen.

Sie planen derzeit also keine Ersatz- oder Zusatztermine für Veranstaltungen im Mai und Juni?

Nein, wir warten ab. Das bedeutet, dass von der Abwicklung her tatsächlich wenig bis nichts zu tun ist. Wir haben aber auch Mitarbeiter, die sich um die Zukunft kümmern: Wir planen ja schon bis 2022 und 2023. Irgendwann geht das Leben weiter, und daran arbeiten wir im Moment. Wenn man alle nach Hause schickt und sagt, jetzt geht nichts mehr, dann findet auch die Zukunft nicht statt.

Wird es dann eine Zeit lang mehr Konzerte als sonst geben, weil Termine zusätzlich zu den normalen nachgeholt werden?

Ein paar vielleicht, genau das prüfen wir gerade. Aber komplett aufholen kann man das nicht. Die Leute werden ja nicht plötzlich in doppelt so viele Konzerte gehen. Bei den Tourneen sind Nachholtermine ohnehin so gut wie unmöglich. Am Donnerstag zum Beispiel hätte Anne-Sophie Mutter mit dem London Philharmonic Orchestra im Kuppelsaal Beethovens Tripelkonzert spielen sollen: So etwas lässt sich auf absehbare Zeit nicht nachholen, weil man die Künstler so nicht wieder zusammen bekommt.

Was hören Sie jetzt von den Musikern, die Sie vertreten? Ein Dirigent wie Andris Nelsons tritt doch sonst fast jeden Tag irgendwo auf der Welt auf. Was macht der jetzt?

Die Künstler machen das, was alle tun: Sie sind zu Hause und gucken, dass sie diese Zeit überstehen. Ich weiß nicht genau, was Andris gerade konkret macht. Er hat bis zuletzt gewartet, ob es nicht noch Auftritte im Live-Stream in Leipzig gegeben wird, aber das hat sich inzwischen zerschlagen. Und auch in Boston, wo er ebenfalls Chefdirigent ist, geht jetzt nichts mehr. Im Moment ist er in Deutschland, und so, wie ich ihn kenne, wird er wahrscheinlich Partituren studieren, wie er es immer macht, wenn er freie Zeit hat.

Prominenter Schmid-Künstler: Der Dirigent Andris Nelsons. Quelle: Li Lewei/dpa

Erwarten Sie demnächst Änderungen im Repertoire, weil alle Musiker jetzt neue Werke für sich entdecken? Kommt eine Welle der Entdeckungen auf uns zu?

Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass der eine oder andere sich jetzt auf die Suche begibt und Projekte plant, die er immer schon mal machen wollte, aber nie Zeit dafür hatte. Es gibt auch Musiker, die jetzt neue Dinge organisieren. Igor Levit spielt seine täglichen Hauskonzerte auf Twitter, und unsere Sopranisten Dorothee Mields will zu Ostern eine „Matthäus-Passion“ mit ihren Nachbarn aufführen und dabei einfach die Balkontüren aufmachen. Ein bisschen wie in Italien.

Hat Sie eigentlich erstaunt, wie oft über abgesagte Konzerte berichtet wird? Ein scheinbar randständiges Thema bekommt gerade sehr viel Aufmerksamkeit. Glauben Sie, dass da ein neues Bewusstsein entstanden ist, das vielleicht auch positive Effekte haben kann?

Die Aufmerksamkeit hat mich persönlich nicht so sehr überrascht, weil ich immer der Überzeugung war, dass nichts ein Live-Erlebnis ersetzen kann: Es ist wichtig, dass Leute zusammenkommen und gemeinsam etwas erleben, und Musik spielt dabei seine sehr große Rolle. Kultur ist eben doch etwas Essentielles und gehört zum Leben dazu. Das merken die Leute, wenn es nicht mehr da ist. Wenn das im Bewusstsein bleibt, kann durchaus etwas sehr Positives daraus werden.

„Ist es eigentlich verantwortbar, dass ganze Orchester ständig um die Welt fliegen?“ Cornelia Schmid in ihrem Büro. Quelle: Samantha Franson

Glauben Sie, dass die Musikwelt nach Corona noch dieselbe sein ist, oder wird man Trümmer aufräumen müssen?

Ich glaube, man wird in jedem Bereich Trümmer aufräumen müssen. Das ganze Ausmaß des wirtschaftlichen Schadens wird ja erst Monate oder sogar Jahre später offensichtlich. In der Musikbranche wird sicher einiges kaputtgehen. Ich finde, es gut, dass da von der Politik positive Signale ausgehen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat ausdrücklich gesagt, dass auch die freie Szene unterstützt wird. Wenn das alles zerstört würde, wäre unsere Musiklandschaft total verarmt. Aber auch für die Veranstalter und Agenturen muss darüber nachgedacht werden, wie die Einnahmeausfälle kompensiert werden, da nützt auch ein Überbrückungskredit nichts. In jedem Fall wird sich sehr viel neu sortieren. Ich denke schon, dass man in der Musik von einer Zeit vor und einer Zeit nach Corona sprechen wird, wenn das alles vorbei ist.

Was wird sich vor allem verändern?

Künstler, die wirklich Substanz und etwas zu sagen haben, werden immer gefragt sein. Aber Rahmenbedingungen können sich ändern. Wir sind alle zunehmend mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt, natürlich auch bei uns in der Firma: Was tut unsere Branche, ist es eigentlich verantwortbar, dass ganze Orchester ständig um die Welt fliegen? Gut möglich, dass Dinge sich lokaler entwickeln – in allen Bereichen, nicht nur in der Musik. In der Musikwelt wird man darüber nachdenken und neue Ideen entwickeln wie die „Matthäus-Passion“ vom Balkon. Vielleicht wird gerade so etwa eine Zukunft haben.

Zur Person Cornelia Schmid leitet die Konzertdirektion Schmid in Hannover. Mehr als 40 Mitarbeiter an den drei Unternehmensstandorten Hannover, London und Berlin vertreten Klassikstars wie die Pianisten Grigory Sokolov, Mitsuko Ushida und Murray Perahia, den Cellisten Yo-Yo Ma und den Dirigenten Andris Nelsons. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Organisation großer Gastspielreisen internationaler Orchester. Schmid ist zudem Mitinhaberin der Konzertdirektion Dr. Rudolf Goette in Hamburg und von Pro Musica in Hannover.

Von Stefan Arndt