Hannover

Unter welchen Bedingungen kann es zu Beginn des kommenden Jahres Konzerte geben? Weil diese Frage nicht beantwortet werden kann, verschiebt die NDR Radiophilharmonie das große Prestigeprojekt der laufenden Saison: Das für Februar geplante Brahms-Festival wird um gut ein Jahr auf März 2023 verlegt. In fünf Konzerten innerhalb einer Woche werden dann im Kuppelsaal alle vier Sinfonien, die beiden Klavierkonzerte, das Violinkonzert und das Doppelkonzert sowie das „Deutsche Requiem“ von Johannes Brahms aufgeführt.

„Wir wollten unserem Publikum mit dem Brahms-Festival im Kuppelsaal ein ähnlich intensives Erlebnis bieten, wie es uns im Herbst 2019 mit dem Beethoven-Festival gelungen ist“, sagt Matthias Ilkenhans, der Manager der NDR Radiophilharmonie. Mit den coronabedingten Einschränkungen für den Konzertbetrieb sei das im kommenden Frühjahr nicht möglich.

„Möglichst viele Menschen erreichen“

Mit der Verschiebung bleibe der eigentliche Sinn des Festivals erhalten, erklärt Andrew Manze, der auch dann sämtliche Konzerte leiten wird. „Eines der wichtigsten Anliegen unseres Brahms-Festivals ist es, diese großartige Musik mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen“, sagt er. „So traurig ich auch bin, dass wir das Festival verschieben müssen, so sehr freue ich mich schon auf 2023.“

Warten auf den großen Auftritt: Andrew Manze beim „Hannover Proms“ im Kuppelsaal. Quelle: Nancy Heusel

Der neue Termin wird wohl in Manzes letzte Monate als Chefdirigent der Radiophilharmonie fallen. Der 56-Jährige hat bereits angekündigt, die Position mit Auslaufen seines derzeitigen Vertrages zum Ende der Saison 2022/2023 aufzugeben. Das Brahms-Festival gibt so voraussichtlich Gelegenheit, eine Summe der dann neunjährigen, sehr erfolgreichen Zusammenarbeit mit dem Orchester zu ziehen.

Solisten kommen für andere Konzerte

Welche Solistinnen und Solisten beim Festival im übernächsten Jahr dabei sein werden, steht noch nicht endgültig fest. Viele der Künstler, die für das kommende Frühjahr verpflichtet waren, werden in dieser Zeit auch in Hannover zu hören sein, denn anstelle des Festivals im Kuppelsaal sind nun neue Konzerte im Funkhaus geplant. Die Geigerin Midori wird am 3. Februar das Violinkonzert von Beethoven spielen, ihr Kollege Christian Tetzlaff ist 17. Februar mit dem zweiten Violinkonzert von Dimitri Schostakowitsch zu hören. Sopranistin Susanne Bernhard singt am 10. Februar die „Vier letzten Lieder“ von Richard Strauss.

Andrew Manze will sich dem Publikum und dem Orchester bei diesen Konzerten noch einmal von einer neuen Seite präsentieren. Er nutzt die Gelegenheit, um wichtige russische Sinfonien und Konzerte von Tschaikowsky, Schostakowitsch und Rachmaninow aufzuführen – ein Repertoire, das er bisher noch nie mit der Radiophilharmonie erarbeitet hat.

Das Ersatzprogramm Statt des Festivals im Februar 2022 sind jeweils donnerstags vier neue Konzertprogramme im Funkhaus geplant. Andrew Manze dirigiert unter anderem Sinfonien russischer Komponisten: die erste von Schostakowitsch (3. Februar), die zweite von Rachmaninow (10. Februar) und die sechste von Tschaikowsky (17. Februar und 20. Februar). Antonello Manacorda leitet das Konzert am 24. Februar. Der Vorverkauf für alle Termine startet am 7. Januar im NDR Ticketshop.

Die Leitung eines der neu angesetzten Konzerte gibt Manze an seinen Kollegen Antonello Manacorda ab, der zum Kreis der Kandidaten für den frei werdenden Chefposten gehört und sich nun erstmals mit einem Auftritt vor Publikum präsentieren soll: Am 24. Februar dirigiert er die zweite Sinfonie von Robert Schumann und das Grieg-Klavierkonzert. Solist wird der russische Pianist Denis Kozhukhin sein.

Von Stefan Arndt