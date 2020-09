Hannover

Es ist ein kleiner Sieg gegen die Schwierigkeiten, die Konzertveranstalter in Corona-Zeiten überwinden müssen, wenn sie Musik auf die Bühne bringen wollen. Das Absolventenkonzert des Music College Hannover ist traditionell für Szenekenner eine spannende Talentschau mit Geheimtippflair auf der eigenen Kellerbühne der Schule im Zooviertel. Am Dienstag allerdings gibt es das Event auf einem größeren Präsentierteller: Die Show in zwei Abschnitten ist im großen Saal des Raschplatz-Pavillons zu sehen, denn nur da lässt sich das mit ausreichendem Abstand zwischen den Zuschauern machen.

Frederik Bulthaupt hat sich als Sänger und Produzent einen Namen gemacht. Quelle: Bernd Mummenthey

Unter den Absolventen sind Musiker, die in der Szene schon bescheidene Popularität genießen. Die aus Österreich stammende Sängerin Anna Kriendlhofer etwa hat mit großer, temperamentvoller Soulstimme auf der Bühne im Brauhaus Ernst August begeistert und intime Geheimtipp-Gigs etwa in der Seelhorster Villa Lenzberg gesungen. Frederic Bulthaup lässt nicht nur als Sänger aufhorchen, sondern gilt schon in jungen Jahren als versierter Produzent. Es spielen aber nicht nur College-Prüflinge, sondern auch Gäste aus Hannovers Szene: Jan Jakob gibt mit seiner Band ein Intermezzo, und wer John Winston Berta mit den Songs vom eben erschienen Album „Right to Wonder“ beim Entdeckertag der Region verpasst hat, erhält hier eine weitere Gelegenheit.

Anmeldung per E-Mail gewünscht

Das Absolventenkonzert am Dienstag im Pavillon ist in zwei Abschnitte geteilt. Von 14 bis 16 Uhr ( Einlass 13.30 Uhr) gibt es Latin und Soul. Im zweiten Teil von 17.30 bis circa 21 Uhr ( Einlass 17 Uhr) geht es um Rock, Pop, Funk und Jazz. Das sind die Corona-Regeln: Maske tragen bis zum Sitzplatz, dort darf sie abgenommen werden. Es gibt 130 Plätze, die Abstände werden gewahrt. Bitte im Voraus per E-Mail unter info@musiccollege mit Adresse, Telefonnummer, auch von Begleitpersonen anmelden. Die Daten sind Basis für die Gästeliste, der Eintritt ist frei.

Von Volker Wiedersheim