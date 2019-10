Hannover

Matthias Schamp witterte Betrug. Der Künstler aus Bochum wollte am Wettbewerb Kunstpreis Worpswede teilnehmen. Als er dann aber feststellte, dass er für jedes eingereichte Kunstwerk eine Bearbeitungsgebühr zahlen sollte, verzichtete er auf die Teilnehme. Sein Name befindet sich jedoch weiterhin auf der Liste der Künstler, die im vergangenen Jahr für den Kunstpreis Worpswede nominiert waren. Für Schamp ist die Initiative, die den Kunstpreis vergibt, „hochgradig unseriös“.

So sieht es auch die Gemeinde Worpswede. Dort hat man den Veranstalter aufgefordert, den Namen der Künstlerkolonie nicht weiter zu verwenden. Stefan Schwenke, Bürgermeister der Gemeinde, sagte der HAZ: „Die Verwendung des Namens schadet dem guten Ruf des Künstlerdorfes Worpswede, und das muss nun ein Ende haben.“

Den Kunstpreis Worpswede aber gibt es vorerst weiterhin. Am Freitag, 11. Oktober, soll er um 16.30 Uhr im Kunstsalon Villa Artista in der Blücherstraße 7 in Hannover vergeben werden. Bis zum 10. November sollen die prämierten Werke dort ausgestellt werden. Schirmherr des Kunstpreises 2019 ist Andor Izsák. Er sagt, er habe sich im Vorfeld nicht über die Veranstalter informiert; seine Reaktion, nachdem er die Vorwürfe gegen die Veranstalter kannte: „Dann werde ich nicht zur Verleihung des Preise kommen.“

Vor zwei Jahren hatte es bei der Verleihung des Kunstpreises im P.S.-Speicher in Einbeck einigen Ärger gegeben. Die beteiligten Künstler haben das ausgelobte Preisgeld nicht erhalten. Sie sprachen von „ Abzocke“, einem „Skandal“ und hatten die Polizei eingeschaltet. Sie mussten Anreise und Übernachtung selbst bezahlen – und auch eine Gebühr entrichten, damit sie überhaupt zum Wettbewerb zugelassen werden. Die Teilnahmegebühr ist geblieben. 35 Euro müssen die Künstler für das erste eingereichte Werk entrichten. Sollte ein Werk im Rahmen der Ausstellung verkauft werden, gehen 35 Prozent des Erlöses an den Veranstalter.

Verein aufgelöst

Der Verein, der damals den Kunstpreis Worpswede vergeben hat, ist mittlerweile aufgelöst. Deshalb gibt es niemanden mehr, der den Künstlern das versprochene Preisgeld zahlen kann. Albin Homeyer aus Isernhagen, der dem Verein damals vorstand, vergibt den Kunstpreis Worpswede jetzt über einen neuen Verein, der sich „Der Spieker-Baustil e.V“ nennt.

Es soll weitere Wettbewerbe geben. Im jährlichen Wechsel mit dem Kunstpreis Worpswede will Homeyer auch den „ Kunstpreis Deutschland“ verleihen. Ein Preisgeld für die beteiligten Künstler gibt es nicht mehr, stattdessen werden Medaillen verliehen. In gold, silber und bronze.

Von Ronald Meyer-Arlt