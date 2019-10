Hannover

Zwei Transparente hat Achim Reichel ins Theater am Aegi mitgebracht, sie stehen im Hintergrund der Bühne und fassen sein Werk zusammen. Eines zeigt den Schattenriss eines Baumes, das andere zwei Möwen am Himmel. Land und Meer, Sehnsucht und Heimat, Verwurzelung und Aufbruch: Das ist es, wovon Reichels Songs erzählen, wovon überhaupt die über 50 Bühnenjahre des Sängers und Songschreibers erzählen.

„Willkommen zu meiner ersten Abschiedstournee“ sagt Reichel gut gelaunt zum Publikum. Der 75-Jährige sitzt da noch in sandfarbenem Hemd auf einem roten Hocker, spielt „Winde wehen“ noch im Sitzen, steht dann aber zu „Der Spieler“ auf.

Ein reichhaltiges Werk

Reichels Werk ist, das zeigt sich an dem Abend im Theater am Aegi, ein reichhaltiges: von simplem Blues und Bluesrock wie „Am besten du gehst“ über Balladen wie „ Exxon Valdez“, Shantys wie „Halla Balu Balé“ oder die musikalischen Eigenartigkeiten seiner Vertonungen deutschsprachiger Lyrik zwischen Goethe und Hans Albers. Das ist es, was Reichel von den Westernhagens und Maffays dieser Welt unterscheidet: Seit er in den Sechzigerjahren mit der Beat-Band The Rattles erfolgreich auf den musikalischen Zeitgeist aufsprang, hat er sich immer mehr von ihm entfernt, aber immer mit einem feinen Gespür für eben diesen Zeitgeist.

Gespür für Zeitgeist: Achim Reichel mit Band im Theater am Aegi Quelle: Michael Wallmüller

Ob elektronische Psychedelika mit A.R. & Machines weit vor Tangerine Dream, ob in der Zusammenarbeit mit dem damals gerade nicht mehr dem Heroin und Hausbesetzern zugeneigten Autor Jörg Fauser oder im plötzlichen Sommerhit „Aloha Heja He“. Und gleichzeitig mit fast wie absichtlich wirkenden Verweigerungen des Zeitgeistes: 1975 erschien ein Album mit Shantys, 1976 eines mit Vertonungen deutschsprachiger Gedicht von Fontane über Goethe bis Morgenstern.

Songs voller Widersprüche

Alles das, mit Ausnahme der Rattles, kehrt im Reichels Konzert im Theater am Aegi wieder, vorgetragen von einem sichtlich norddeutsch in sich ruhenden Reichel, der es sich in seinen Songs zwischen Aufbruch und Heimatverbundenheit bequem gemacht hat, unterstützt von einer gut eingespielten Band, die Reichels Musik mit Bläsersatz und Steel Guitar irgendwo zwischen Dadrock, Schlager, Blues und Country interpretiert. Ob nun unbedingt Songs wie „Am besten du gehst“, der mit einem verstaubten 80er-Jahre-Frauenbild aufwartet oder Goethes Vergewaltigungsballade „Sah ein Knab’ ein Röslein stehn“ als fröhliche Pop-Ballade unbedingt mit in die Setlist gemusst hätten, ist allerdings fraglich.

Dennoch präsentiert Reichel ein Programm, das zwischen seiner Vertonung von „ John Maynard“ und „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ und eigenen Songs in Erinnerungen eines Alt-68ers schwelgt, in allen Widersprüchen zwischen Rebellion und Bildungsbürgertum. Heimat und See, Verwurzelung und Aufbruch, eben. Was wiederum den Nerv des Publikums trifft, das schon bei „Steak und Bier und Zigaretten“ als Hintergrundchor fungiert – und beim unvermeidlichen „Aloha Heja He“ als letztem Lied vor der Zugabe sich komplett verausgabt.

Von Jan Fischer