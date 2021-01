Hannover

Mit einem dramatischen Aufruf hat das Ärzteorchester Hannover einen Spendenaufruf gestartet: Das Ensemble kämpfe ums Überleben, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Weil die musizierenden Mediziner in der Pandemie keine Konzerte geben könnten, würden dem Orchester viele Einnahmen wegbrechen. Die seien nötig, um laufende Kosten wie Raummieten und Honorare zahlen zu können.

Tatsächlich gehe es dem Ärzteorchester aber um mehr als um Geld, sagt Sabine Reich, die Initiatorin des Aufrufs. Wie bei vielen anderen Liebhaberorchestern und Chören berge das coronabedingte Verstummen eine langfristige Gefahr. „Das gemeinsame Üben lässt sich nicht auf Knopfdruck reaktivieren“, sagt Reich.

Gefährliche Auszeit

Tatsächlich dürfte es für viele Ensembles schwer werden, nach der langen Unterbrechung wieder Tritt zu fassen: Ohne Proben wird das zuletzt erreichte Niveau nicht so schnell wieder erreicht werden. Auch darum wird es dauern, bis es wieder Konzerte und Auftritte geben kann. Gut möglich, dass mancher die Geduld verliert und nicht länger mitspielen oder -singen kann oder will. Neue, motivierte Mitglieder sind derzeit also vielerorts nötiger als je zuvor. Doch wie kann man sie mitten in der Krise interessieren?

„Wir wollten nicht untätig in der Ecke sitzen und warten, bis wir nicht mehr spielen können“, sagt Reich. Darum hat sie den Aufruf gestartet. Spenden sind dem Verein jederzeit willkommen – schließlich spielen im Ärzteorchester nicht nur solvente Ärztinnen und Ärzte, sondern auch Mitglieder vieler anderer Berufsgruppen sowie Rentner und Studierende.

Das Spendenziel ist mit insgesamt 1500 Euro aber nicht zu hoch angelegt. Denn der Aufruf soll vor allem an die zahlreichen Projekte des Orchesters erinnern, das unter anderem regelmäßig mit jungen Solisten aus der Region spielt, die so zum ersten Mal die Gelegenheit bekommen, sich mit einem Orchester zu bewähren. Außerdem haben Kinder- und Familienkonzerte einen hohen Stellenwert. Nicht nur beim Ärzteorchester sieht man all das nun durch Veränderungen bedroht, die die Pandemie wohl nach sich ziehen wird.

Von Stefan Arndt