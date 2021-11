Hannover

Andy Batzman (Jan Fritsch) fühlt sich sichtlich wohl. Mit breitem Lächeln und raumgreifenden Gesten weist er der Kamera den Weg. Es soll heute ganz um ihn und das Bauwerk im Hintergrund gehen: das Kesselhaus der ehemaligen Bettfedernfabrik „Werner & Ehlers“ auf dem Faust-Gelände in Hannover-Linden. Seine Idee: Ein Livestream, bei dem er durch das historische Gebäude führt und über den Bielefelder Kessel von 1948 aufklärt.

Im Hintergrund trommelt der Mietmusiker Amazonas (Heino Sellhorn) auf einer eisernen Kesselhaus-Lore, oder er zupft an seiner Gitarre. Aber es braucht nicht viel, um die weltmännische Selbstverständlichkeit Batzmanns zu erschüttern. Denn sein Livestream wird nach wenigen Minuten gekapert von drei Frauen in greller Neonkleidung, die plötzlich als Projektionen am roten Backstein der Kesselhauswand auftauchen. Sie heißen alle drei Poppy und wollen als „Closing-the-Gender-Gap-Beschleunigerinnen“ genau das: den Gender-Gap schließen, also Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau herstellen. Oder wie sie es sagen: „Die Welt retten.“ Das gehe ihnen bisher viel zu langsam. Während Andy sich noch empört fragt, warum der Gender-Gap nun auch noch sein Problem sein soll, ist seine Frau Gaby (Kathrin Reinhardt) schnell überzeugt, dass ein Wandel kommen müsse.

Weltverbesserung im lockeren Tonfall

Der Film, den Regisseurin Ulrike Willberg von der Agentur für Weltverbesserungspläne präsentiert, ist ein poppig-überspitztes Plädoyer für Gleichberechtigung mit viel Humor. Der Anspruch ist groß, immerhin soll hier die Welt besser werden, aber der Tonfall ist locker und sorgt immer wieder für Lacher im Publikum. Eigentlich war „Toxic – Die Legende von Andy und Gaby oder Paillettenbikinis für alle“ als Theaterstück im Kesselhaus geplant, aber wegen der Corona-Pandemie wurde ein Film daraus. „Das war auch für uns was ganz Neues“, sagt Willberg. „Ich bin ja eigentlich keine Filmregisseurin.“ Geklappt hat das gut. Der knapp 50-Minüter ist poppig-schrill und dabei trotzdem leichtgängig. Besonders Kathrin Reinhardt spielt beeindruckend eindringlich.

Wer sich „Toxic – Die Legende von Andy und Gaby oder Paillettenbikinis für alle“ an den kommenden Sonntagen im November in der 60er-Jahre-Halle anschaut, kann im Anschluss auch den Drehort, das anliegende Kesselhaus, besichtigen. Im Dezember gibt es außerdem drei ausschließlich digitale Vorführungen.

Weitere Termine: Sonntag, 14. November, 12 Uhr und 14 Uhr; Sonntag, 21. November, 12 Uhr und 14 Uhr; Donnerstag, 2. Dezember, 20 Uhr (digitale Aufführung); Freitag, 3. Dezember, 20 Uhr (digitale Aufführung); Sonntag, 5. Dezember, 12 Uhr (digitale Aufführung); Montag, 6. Dezember, 20 Uhr (digitale Aufführung)

Von Kira von der Brelie