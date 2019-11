Hannover

Die als „Akustik Tour“ angekündigte aktuelle Tour von Karat ist keine. Zwar beginnt die Band ihr Set im Theater am Aegi akustisch mit „Wie weit fliegt die Taube“ und hält das einige Lieder lang durch. Spätestens aber zum neunten Song des zweistündigen Sets, „Albatros“, ist der letzte Rest Akustik verflogen – die Instrumente sind elektrifiziert, epische Riffs knallen statt zurückhaltender Akkorde durch den Raum. Schon länger davor, zum Mundharmonikasolo von „Blume aus Eis“, steht das Publikum aus den Sitzen auf, jubelt, als Sänger Claudius Dreilich ausruft: „Ich bin ein stolzer Ossi.“

Zur Galerie Die Band gastiert bei ihrer Akustiktour im Theater am Aegi.

Über Karat – oder besser: Die Band, die sich nach Umbesetzungen, Todesfällen und Rechtsstreitigkeiten über die letzten 44 Jahre als Karat verfestigt hat – lässt sich vieles erzählen. Als einer der Sterne im Ostrock-Dreigestirn Puhdys, City und Karat, als Hitschreiber von „Über sieben Brücken musst du gehen“, als nie wirklich anders gewordene Band, hat die nostalgiebetriebene Truppe sich jedenfalls über die Jahre treue Fans erhalten, die sich im fast ausverkauften Theater am Aegi zur gemütlichen Heldenverehrung treffen.

Schwank aus der Jugend

Die treuen Fans sind es auch, die Claudius Dreilich, Sohn des 2004 verstorbenen vorherigen Sängers Herbert Dreilich, wie alte Freunde anspricht. „Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich hab bis dahin Möbel verkauft“, sagt er, als er erzählt, wie die Band ihn bat, die Nachfolge seines Vaters zu übernehmen und beginnt, „Mich zwingt keiner auf die Knie“ zu singen. Speziell für Hannover hat Dreilich auch einen Schwank aus seiner Jugend parat, der damit endet, dass er und ein Freund zu Fuß von einer Großraumdisco in Langenhagen nach Mellendorf laufen mussten, weil ihnen in der Disco das Geld ausgegangen war. „War das Scheiße“, kommentiert er.

Band mit viel Qualität

Es ist interessant zu sehen, was die akustischen Interpretationen mit den Karat-Songs machen: Ein Lied akustisch zu spielen, heißt ja immer auch, es seines Beiwerks zu entledigen, zu schauen, was für ein Gerippe darunter liegt. Das kann für eine Band neue Dimensionen eröffnen – oder zementieren, was man schon immer wusste. Die Songs, die Karat akustisch spielt – neben „Wie weit fliegt die Taube“ auch das damals DDR-kritische Vorwende-Lied „Die Glocke zweitausend“ und „Kalter Rauch“ –, wandeln alle textlich stark an der Grenze zwischen Lyrik, Blödsinn und Kitsch, die Akustikfassungen, zusammen mit Dreilichs prägnanter Knödelstimme, lassen sie stark in Richtung Kitsch kippen. Die Songs, die elektrisch gespielt werden, dagegen zeigen – vor allem in den Instrumentalpassagen – die Qualität der Band: solider Prog Rock in komplexen Arrangements auf Zeitreise aus den Siebzigern, enthusiastisch vorgetragen von Keyboarder Martin Becker, Bassist Christian Liebig, Gitarrist Bernd Römer und Silly-Schlagzeuger Ronny Dehn, der, wie schon in der Vergangenheit, für den verhinderten Michael Schwandt einspringt.

„Das Original ist von Karat.“

Irgendwo in dieser Gratwanderung zwischen Kitsch und Prog Rock muss dann auch „Über sieben Brücken musst du gehen“ stattfinden, von Dreilich angekündigt mit: „Als dieses Lied auf die Reise ging, wusste keiner, wie weit sie gehen würde“ und einer kleinen Spitze gegen Peter Maffay: „Das Original ist von Karat.“ Zweimal setzt Dreilich an, zweimal singt das Publikum den ersten Vers fast ohne Instrumentalbegleitung mit, bis Dreilich dann einsetzt. Das Publikum holt die Band noch für zwei Zugaben auf die Bühne – und für eine Ankündigung: am 26. November 2020, zum 45jährigen Jubiläum, gastiert die Band wieder im Theater am Aegi.

Von Jan Fischer