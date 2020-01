Hannover

Auch Leser, die Austern überhaupt nicht mögen, werden Freude an diesem Buch haben. So unterhaltsam ist der Krimi „ Winteraustern“ von Alexander Oetker – einem Autor, der mehrere Jahre als Fernsehjournalist für RTL in Frankreich gearbeitet hat und dabei ganz offensichtlich Land und Leute richtig lieben gelernt hat. Besonders die Gegend um Bordeaux und Arcachon hat es ihm angetan, sie ist erneut Schauplatz eines Regionalkrimis, bei dessen Lektüre man ganz nebenbei sehr viel über Austern und insbesondere über die harten Bedingungen ihrer Produktion erfährt. Vor allem im Winter ist die Zeit der Haupternte, die in echter Handarbeit erfolgt. Und der Winter kann in dieser Gegend sehr kalt sein.

Leichen zur Abschreckung?

Oetkers bewährter Held, Commissaire Luc Verlain, stammt aus dieser Region. Sein Vater ist Austernfischer, und schon der kleine Luc hat ihm bei der Ernte der Meeresfrüchte helfen müssen. Nun ist der alte Verlain schwer erkrankt und hat seinen Familienbetrieb verkauft. Um ihm eine letzte große Freude zu bereiten, unternimmt Luc mit ihm einen Bootsausflug zu den Austernbänken. Dabei stoßen sie auf einer Sandbank auf die Leichen zweier junger Männer. Beide wurden regelrecht hingerichtet und dann tot an Pfähle gebunden. Nicht nur Luc hat den Verdacht, dass hier ein Exempel statuiert worden ist, um Austerndiebe abzuschrecken.

Kulinarischer Krimi

Doch der erste Schein trügt, wie sich am Ende überraschend zeigen wird. Auch Herz und Schmerz kommen in diesem Roman nicht zu kurz. Dafür sorgt allein schon Lucs komplizierte Beziehung zu seiner Kollegin und Freundin Anouk. Und natürlich wird nach echter Landesart viel gegessen und getrunken. Dann trägt das Buch zuweilen sogar Züge eines kulinarischen Krimis, der einfach richtig Lust auf Austern macht.

Alexander Oetker : Winteraustern , Verlag Hoffmann und Campe . 320 Seiten, 16 Euro. Der Autor liest aus seinem Buch am Mittwoch, 8. Januar, ab 19.30 Uhr, in der Buchhandlung Leuenhagen & Paris , Lister Meile 39.

Von Ernst Corinth