Hannover

Der Rahmen könnte größer nicht sein: Zum Auftakt des NDR-Beethoven-Festivals war der Kuppelsaal bis auf die Hörplätze gefüllt. Das bekommen sonst nur die Berliner Philharmoniker mit ihren Stars als Chef hin – oder riesige Chorwerke, bei denen die Angehörigen der Mitsänger den halben Saal besetzen.

In drei Wochen will die NDR Radiophilharmonie alle neun Sinfonien des Jubilars präsentieren – und die fünf Klavierkonzerte in spannender bis luxuriöser Besetzung obendrein. Weil der große NDR-Sendesaal derzeit renoviert wird („Wir sind im Zeitplan“, verkündete Orchestermanager Matthias Ilkenhans froh), gastiert man im sehr großen Kuppelsaal, was der Stimmung keinen Abbruch tut und dem Orchesterklang ausnehmend gut bekommt.

Bärbeißig und charmant: Andrew Manze und die NDR Radiophilharmonie geben beim Gespräch mit Friederike Westerhaus einen Vorgeschmack auf die Aufführung. Quelle: Tim Schaarschmidt

Zum Auftakt gibt es keinen Paukenschlag, auch wenn zwei davon dann die „ Eroica“ einleiten. Sondern einen frühen Abend im Rahmen der „Klassik extra“-Reihe: Musik mit Ansprache, wobei die Einführung nicht belehrend, sondern locker abläuft. NDR-Moderatorin Friederike Westerhaus und Chefdirigent Andrew Manze sind ja schon ein eingespieltes Paar. Sie parlieren zweisprachig darüber, wie speziell, wie revolutionär Beethoven war, dass das virtuose Oboensolo im Trauermarsch dieser dritten Sinfonie eine Totenfeier sei und dass das Scherzo eine „Sommernachtstraum“-Atmosphäre beschwöre.

Dann spricht die Musik

Westerhaus setzt als Lady in Red übrigens den einzigen Farbtupfer auf dem Podium. Die Damen der Radiophilharmonie passen sich ganz in Schwarz den Herren an und erschweren damit jedem Gleichstellungsbeauftragten den Job, die Frauenquote zu überprüfen. Sie wird hier in vielen Orchestergruppen erfüllt bis übererfüllt.

Dann aber spricht die Musik. Und wie. Manze lässt die Tutti-Akkorde fallen wie ein Beil. Er neigt zu eher breiten Tempi, die subjektiv aber weniger langsam wirken, als die Zeitmesser es belegen. Wie bärbeißig, aber auch charmant Beethoven im einleitenden Allegro con brio klingen kann, führt die Radiophilharmonie mit Spielfreude und Klangwitz vor, Manze balanciert geschickt zwischen der Bildhaftigkeit der Klangsprache und der kompositorischen Struktur. Und der Mann kann Steigerungen.

Betrunken und betörend

Sehr eigen wird es allerdings im Trauermarsch, der bei Manze mehr „funebre“ als „marcia“ ist. Dass er sich damit weit von Beethovens Tempovorgaben entfernt, rechtfertigte er vorab witzelnd damit, dass entweder Beethovens Metronom kaputt oder der Meister leicht betrunken gewesen sei. Aber was bei solchen interpretatorischen Entscheidungen zählt, ist nicht das Argument, sondern das musikalische Ergebnis. Und das zieht in seinen Bann, auch wenn die Musik manchmal fast ins Mosaikhafte geht. Das Orchester spielt hoch konzentriert – und in den Solopassagen betörend (nicht nur Johanna Stiers Oboen-Ton).

Das Scherzo beschwört flirrenden Elfencharme und hörnerstrahlenden Naturton. Das Finale hat den nötigen Drive, spart das koboldhafte Grelle, den straffen Geigenakzent nicht aus und geht zielstrebig, aber nicht gehetzt dem Schlussjubel entgegen.

Ein großer Spaß

Das alles weckt große Neugier auf mehr. Bis das Beethoven-Jahr 2020 mit seinem 250. Geburtstag anbricht, können sich die hiesigen Musikfreunde noch frisch ans Hörwerk machen. Und die Organisation in der Stadthalle kann ja noch üben. Die Garderobenannahme klappte noch einigermaßen, die Rückgabe eher nicht.

Die meisten ließen sich den Spaß nicht nehmen, schließlich hatte Andrew Manze gesagt, hier stehe mit dem Beethoven-Koloss vielleicht ein Riesengebirge bevor, aber das sei voller „fun mountains“. Diese erste Besteigung hat schon mal großen Spaß gemacht.

Die nächsten Konzerte sind in dieser Woche am Mittwoch ( Sinfonie Nr. 8, Klavierkonzert Nr. 5), Donnerstag ( Sinfonien Nr. 1 und 5) und Freitag ( Sinfonie Nr 7., Klavierkonzert Nr. 1). Das Beethoven-Festival im Kuppelsaal dauert bis zum 10. November.

Von Rainer Wagner