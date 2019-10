Hannover

Alles von Beethoven: Das hat sich das Kuss Quartett bei der Kammermusikgemeinde Hannover vorgenommen. Am Wochenende war der Auftakt zu einem Zyklus mit sämtlichen Streichquartetten in der Orangerie in Herrenhausen zu hören. Gleich zu Beginn hatten sich die vier Streicher ein Mammutprogramm ausgewählt: drei Quartette aus op. 18 sowie die Werke op. 59/1 und op. 132, dazu das 6. Streichquartett „Beethoveniana“ des Franzosen Bruno Mantovani als deutsche Erstaufführung, unterbrochen von zwei Pausen. Insgesamt dauerte dieser Beethoven-Marathon vier Stunden.

Nun könnte man erwarten, dass sich bei einer solchen Konzertdauer die – leider nicht sehr dicht besetzten – Reihen gegen Ende lichten würden. Dies passierte aber mitnichten. Es schien eher so, als hätten die Zuhörer auch nach dieser langen Zeit noch nicht genug.

Allerhöchstes Niveau

Das Kuss Quartett geht schon die frühen Streichquartette Beethovens romantisch und emotional aufgeladen an, klassische Zurückhaltung ist seine Sache nicht. Es ist sicher nicht jedermanns Sache, wenn in den Quartetten aus op. 18 beinahe jedes Phrasenende ein kleines Ritardando erhält, wenn Themen mit metrischer Freiheit vorgetragen werden und die einzelnen Sätze kein durchgehendes Grundtempo haben. Nichtsdestotrotz muss man die Art und Weise, wie dieses Ensemble Beethoven zelebriert, lieben. Jede Phrase, jede Note erhält Bedeutung. Die Emotionalität und Emphase der Musik wird extrem deutlich herausgearbeitet. Dabei ist es keineswegs so, dass die Struktur darunter leidet. Die Durchhörbarkeit des Satzes ist jederzeit gegeben, keine Stimme drängt sich vor, keine geht im Gesamtklang unter. Das ist Streichquartettkunst auf allerhöchstem Niveau.

Musik im Aufbruch

Begonnen wurde der Abend mit Beethovens erstem Beitrag zur Gattung, dem Streichquartett op. 18/3. Schon hier ist die Loslösung und Weiterentwicklung der von Mozart und besonders Haydn geprägten Gattung zu hören. Die Interpretation des Kuss Quartetts betont, dass dieses Werk Abschluss und Höhepunkt, aber vor allem Beginn und Ausgangspunkt einer neuen Entwicklung ist. Dies gilt gleichermaßen für die beiden anderen Quartette aus op. 18, auch für das klanglich Mozart am nächsten stehende op. 18/2.

Die vier Musiker sind in ständigem Kontakt und unablässiger Interaktion, was zu einem traumwandlerisch sicheren Zusammenspiel führt. Exemplarisch war dies zum Abschluss eines wunderbaren Abends im Streichquartett op. 132 zu hören. Man mag sich kaum vorstellen, wie diese Musik bei ihrer Uraufführung auf das damalige Publikum gewirkt haben muss, klingt sie doch selbst für heutige Ohren noch modern und teilweise verstörend.

Die nächsten Konzerte des Beethoven-Zyklus sind am 18. März und 22. Juni 2020.

Von Michael Meyer-Frerichs