„Alles was sie Sehen ist neu“ – Annette Pehnt zu Gast im Literarischen Salon 

Hannover

Ein Reiseroman, der im Frühjahr erscheint. Das könnte man in normalen Zeiten als passend zur Urlaubssaison, in Zeiten von Corona und Reisebschränkungen als ziemlich schlechtes Timing bezeichnen. Das Timing war wohl auch für die Schriftstellerin Annette Pehnt nicht optimal. „Ein Buch ist erst wirklich da, wenn es Gespräche darüber gibt“, findet sie und immerhin die sind wieder abseits des Virtuellen möglich: Während die Infektionszahlen drastisch steigen, spricht Pehnt beim Literarischen Salon über ihren nicht mehr ganz so neuen Roman „Alles was Sie sehen ist neu“.

Pehnt erzählt in ihrem Roman von einem, „der die Freiheit der Erzählung nicht hat“. Es geht auf eine Reise in das fiktive Land Kirthan, dessen Ähnlichkeiten mit China nicht zufällig sind. „Ich wollte vor allem erzählen, wie wir die Welt sehen“, sagt die Schriftstellerin, die auch an der Universität Hildesheim lehrt. Sie erzählt von einer klassischen Bildungsreise, wie sie sie vor Jahren selbst erlebte: „Sie geraten nicht jenseits dessen, was für sie geplant ist“, beschreibt sie das Erleben der Reisegruppe in ihrem Roman. Einen Abgleich mit dem, was sie sowieso schon wissen, nennt sie das.

Anzeige

Das Erfinden als Versuch, es fassbar zu machen

In Kirthan trifft die „klassisch bildungsbürgerliche Gruppe“ auf einen Reiseleiter, der verspricht: „Alles was Sie sehen ist neu.“ Das Buch widmet sich fortan dem Reiseleiter, der die Freiheit der Erzählung nicht hat, aber trotzdem das Talent, Geschichten zu erzählen.

Sie habe es sich nicht in der Geschichte gemütlich machen wollen, erzählt Pehnt. „Ich selber muss auch die Unvorhersehbarkeit schaffen.“ Hätte sie den Roman im wahren China spielen lassen, hätte sie die Perspektive der Einheimischen als Anmaßung westlicher Position empfunden. „Wir sind halt nicht auf der anderen Seite“, sagt sie. Der Versuch, es fassbar zu machen, lag in der Erfindung. In der Frage: Wie würde ich mich denn da fühlen?

„Wenn ab und zu ein Buch entsteht, umso besser“

„Es ist toll, ein Reisebuch zu schreiben, ohne zu recherchieren“, sagt Pehnt. Trotzdem hat sie für ihr neuen Roman länger gebraucht als für andere, zweimal musste sie neu anfangen. Zwei Jahre hat sie allein zum Schreiben gebraucht, obwohl der Roman so kurz ist. Kürze ist ein Kennzeichen ihrer Bücher: „Die heißen eigentlich nur Romane, weil sie der Verlag so nennt“, erzählt sie.

Doch nicht nur mit dem Anfangen, auch mit dem Ende tut Pehnt sich schwer. Das Schreiben bedeute für sie ein fortlaufendes Nachdenken. „Wenn ab und zu ein Buch entsteht, umso besser.“ Ein fester Abschluss erfülle auch immer die Sehnsucht nach Geschlossenheit. Sie versuche daher, ein offenes Ende zu finden – wie in ihrem Essay „Am Ende“, den sie zum Schluss der Veranstaltung vorträgt, und der mit den Worten schließt: „Kein Wunder, dass es so schwer ist, ein Ende zu“.

Am Montag, 26. Oktober, ist die Tennisspielerin Andrea Petković zu Gast im Literarischen Salon. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft; sie kann aber von 20 Uhr an im Live-Stream auf dem Youtube-Kanal des Salons verfolgen verfolgt werden.

Von Alina Stillahn