Eigentlich wollte Alon Sariel E-Gitarrist werden. Als ein Kind der Neunzigerjahre war auch er von der Rock- und Popmusik geprägt – dementsprechend fiel der Instrumentenwunsch aus. Als seine Eltern ihn dann an die örtliche Musikschule schickten, hieß es jedoch, er sei zu klein für eine E-Gitarre. Stattdessen hat einer der Lehrer ihm eine Mandoline in die Hand gedrückt. „Das ist quasi eine Gitarre“ wurde ihm gesagt.

Was einst als Hobby gedacht war, ist mit der Zeit zu einem Beruf – mehr noch: einer Berufung – geworden. Heute ist Alon Sariel ein erfolgreicher Musiker und Dirigent. 2015 hat er das in Hannover ansässige Ensemble „Concerto Foscari“ gegründet, das aktuell das „Ensemble in Residence“ der Villa Seligmann Hannover ist. Das Haus für jüdische Musik präsentiert in diesem Jahr vier Konzerte des Ensembles.

Die internationalen Musiker des „Concerto Foscari“ wollen sich musikalisch mit historischen Themen im europäischen Kontext auseinandersetzen – im Zentrum soll immer ein interkultureller Dialog stehen. „Wir spielen nichts ohne Grund“, erklärt Alon Sariel, der künstlerische Leiter des Ensembles. „Die Stücke haben immer einen programmatischen Ansatz.“

Auch das aktuelle Projekt von Concerto Foscari zeugt von einer ganz besonderen Programmwahl. Im Zentrum steht ein Religionsgespräch zwischen Christen und Juden, das 1704 in dem damaligen Stadtschloss Hannovers stattgefunden hat. Ein Protokoll dieses Dialogs gilt als einzig überliefertes Manuskript eines solchen Gesprächs. Dieses Schriftstück zeugt von einem der frühen Versuche der Verständigung zwischen zwei Religionen.

Ein „Herzensprojekt“

Aus diesem Religionsgespräch, einem Teil von Hannovers Lokalgeschichte, hat Alon Sariel eine musikalische Lesung entwickelt. Dabei wird der über 300 Jahre alte Text im Wechsel mit Werken der Komponisten Salomone Rossi und Johann Rosenmüller vorgetragen. Das Ergebnis dieses „Herzensprojekts“, wie Sariel es nennt, gibt es auf der neuen CD „In Dialogo“ zu hören, die in Zusammenarbeit mit dem NDR entstanden ist. Sie wird am Donnerstag, 3. September, um 19 Uhr erstmals im Rahmen eines Konzerts in der hannoverschen Marktkirche präsentiert.

Neben seinem Engagement für „Concerto Foscari“ ist Alon Sariel erfolgreicher Instrumentalist auf sämtlichen Zupfinstrumenten – dazu gehören verschiedenste Arten von Mandolinen und Lauten, aber auch Gitarren, sowie auch die Barockharfe. Sariel tritt weltweit als Solist, sowie mit verschiedenen Ensembles auf. Er ist Preisträger mehrfacher Musikwettbewerbe – unter anderem erhielt er 2018 mit seinem Album „Telemandolin“ den „Opus Klassik“ für die „Konzerteinspielung des Jahres“.

Die Verantwortung der Künstler

Sariel interessieren vor allem die inhaltlichen Aspekte der Musik. „Das Leben ist zu kurz, um das ganze Repertoire einfach unbedacht runterzuspielen“ sagt er. Für ihn ist Musik nicht bloß Unterhaltung, er will auch die Geschichten dahinter verstehen.

Alon Sariel sagt, dass er den Menschen durch Musik etwas vermitteln wolle. Sie sollen etwas aus einem Konzert mitnehmen – einen Eindruck oder Impuls, der bleibt. „Künstler haben eine Verantwortung für die Gesellschaft. Menschen mit Musik zum Nachdenken zu bringen ist mein großes Ziel.“

Das Konzert zu „In Dialogo“ beginnt am Donnerstag, 3. September um 19 Uhr in der Markuskirche Hannover. Karten dafür gibt es in den HAZ- und NP- Ticketshops, oder unter (0511) 12 12 33 33 sowie unter www.villa-seligmann.de/karten.

Von Sheila Dierks