Hannover

Charles Bukowskis „Notes of a Dirty Old Man“, eine Sammlung expliziter Zeitungskolumnen, in denen er mit ruppigem Humor von seinem Alltag mit Frauen, Alkohol, Streit und Kompromissen erzählt, erschien 1969 – da war er 49 Jahre alt und gab sich bereits größte Mühe, sein Image des schmutzigen alten Mannes sorgsam zu polieren. Am kommenden Sonntag hätte Bukowski seinen 100. Geburtstag gefeiert.

Der Braunschweiger Autor und Journalist Frank Schäfer hat zu diesem Anlass eine etwas andere Biografie im Zweitausendeins-Verlag veröffentlicht. „Notes on a Dirty Old Man“ nennt er seine 272 Seiten umfassende „höchst subjektive Bukowskipedia“, wie die assoziative Annäherung beworben wird. Auch der Untertitel suggeriert eine Art Lexikon: „ Charles Bukowski von A bis Z“.

Anzeige

„Der Mann mit der Ledertasche“

Die 48 Einträge des Glossars sind alphabetisch geordnet. Darunter finden sich profane wie „Briefe“, „Jugend“ oder „Spätwerk“, aber auch geheimnisvollere wie „Hyäne“, „Klassikersarg“ oder „Nichtficker“. Nach dem vorletzten Kapitel über Bukowskis deutschen Freund und Übersetzer Carl Weissner kommt nur noch eines. Es heißt „XYZ“ und enthält eine Zeitleiste, die Schäfer mit großer Akribie zusammengetragen hat.

Weitere HAZ+ Artikel

Geboren wurde Bukowski im rheinischen Andernach als Heinrich Karl Bukowski. Der Sohn eines US-amerikanischen Besatzungssoldaten zog mit seinen Eltern im Alter von drei Jahren nach Los Angeles. Neben vielen Gelegenheitsjobs in einem unsteten Leben arbeitete er als Briefträger und -sortierer, bevor es ihm gelang, vom Schreiben zu leben. Über sein Leben als trinkender Postangestellter schrieb er seinen 1971 veröffentlichten ersten Roman, „Der Mann mit der Ledertasche“ – heute ein Klassiker der Untergrundliteratur.

Lesen Sie auch: Bukowski-Gesellschaft will Museum für den Autor

Bukowskis Geschichten waren auf die eine oder andere Art immer die seines eigenen Lebens am Rand der bürgerlichen Gesellschaft. Seine Fans schätzen an den Schilderungen der Schattenseiten des amerikanischen Traums vor allem die brutale Ehrlichkeit und Direktheit. Obwohl seine Auflagen seit Mitte der Siebzigerjahre stetig wuchsen – von seinen über 40 Büchern wurden allein in Deutschland mehr als vier Millionen Exemplare verkauft – steht seine literarische Qualität bei vielen Kritikern bis heute in Frage. Manche werfen ihm auch Effekthascherei vor.

Schäfer sieht das Verdienst Bukowskis gerade in dessen Identifikationsangeboten an bildungsferne Schichten. Mit wissenschaftlichem Ernst und Detailschärfe zeichnet er immer wieder dessen eisernen Willen nach, einen Weg in die Literatur zu finden. Dann wieder taumelt er zwischen Fanbegeisterung, Nerdwissen und analytischer Außenperspektive – er wechselt die Distanz zu seinem Sujet mit den Schlaglichtern, die er setzt. Dabei stellt er zwischen den Zeilen einige der ganz großen Fragen: Was ist Kunst, was Literatur, Leben, Arbeit oder Erfüllung?

Interessant ist dabei auch die Frage nach dem Politischen: Bukowski formulierte weder Utopien noch Erwartungen. Wenn überhaupt glaubte er an gesellschaftlichen Wandel in kleinen Schritten, an Evolution statt Revolution. Ansonsten war er durchaus ein Kind seiner Zeit, inklusive Rassismus, Homophobie oder Frauenverachtung. Erst seine Rezeptionsgeschichte verschob die Vorzeichen – wer in linken, alternativen Verlagen veröffentlicht wird, wird nun mal in seinem Nörgeln eher als Gesellschaftskritiker gelesen.

Warten statt versuchen

Schäfer arbeitet gern mit Originalmaterial. Mitten im Buch findet sich ein fingiertes Interview mit collagierten Zitaten aus Nachlassgedichten und einem Essay. Der Biograf sagt über Bukowski: „Er schreibt, auch wenn er Lyrik schreibt, so, als würde er mit einem sprechen. Seine Kunst ist dialogisch, und das ist vermutlich eine der Hauptursachen seines Erfolges.“ 1994 starb der „dirty old man“. Auf seinem Grabstein steht: „Don’t try“. In einem Interview erklärte es das einmal zur Lebensphilosophie: „Du versuchst es nicht. (...) Du wartest. Und wenn nichts passiert, wartest Du noch ein bisschen länger.“

Quelle: Zweitausendeins Verlag

Frank Schäfer : „Notes on a Dirty Old Man – Charles Bukowski von A bis Z“. Zweitausendeins Verlag. 272 Seiten, 17,90 Euro.

Von Thomas Kaestle