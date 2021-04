Hannover

Das Schöne am Theater, das, was all die Mühe und viele der Kosten, die damit verbunden sind, rechtfertigt, ist seine Kraft, uns zu bewegen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Theater, obwohl meist nur aus einer Perspektive wahrgenommen, ist eine wunderbare Maschine der Multiperspektivität; das Rollenspiel präsentiert uns neue Sichtweisen, zeigt, dass auch ganz andere Welten denkbar sind, als die, die uns bekannt und nah erscheinen. Diese Offenheit ist das utopische Potenzial des Theaters. Und das ist nicht ganz verschwunden, wenn das Theater geschlossen ist.

Jetzt setzt sich das Schauspiel Hannover in einem Video mit einer großen Geschichte des christlichen Abendlands auseinander. Es ist ein Lockdownprojekt, ein Zeichen, dass das Theater noch da ist, auch wenn das Publikum nicht kommen darf.

Seine Sicht der Geschichte

Die niederländische Autorin Lot Vekemans hat ein Monologstück geschrieben, in dem Judas von sich und seinem Verrat erzählt. Es ist seine Sicht der Geschichte. Aber es ist auch unsere Geschichte, denn dieser Judas fragt uns immer wieder direkt („Mal angenommen, Sie hätten damals gelebt“), wie wir uns denn verhalten hätten.

Am Schauspiel Hannover wird das Monodram von einer Schauspielerin gespielt. Amelle Schwerk, die ihr Handwerk unter anderem an der Schauspielschule Hannover gelernt hat, schreitet als Judas durch das Cumberlandsche Treppenhaus. Sie flirtet und kungelt mit dem Publikum, sie schreit und fleht und sie singt ein paar passende Popsongs von heute. Die Popsongs sind stark, denn Amelle Schwerk hat eine schöne, kraftvolle Stimme.

Eine große Predigt ist der aus verschiedenen Kameraperspektiven aufgezeichnete Monolog (in der Inszenierung von Oliver Meyer) nicht, und er ist auch mehr als nur ein Rahmen, in dem eine Schauspielerin ihre künstlerischen Fertigkeiten demonstrieren darf. Amelle Schwerk ist zwar laut und energiegeladen, aber nicht aufgedreht und geltungssüchtig, sondern immer ganz bei sich. Hier ist beides zu erleben, große Show und intensive Innerlichkeit.

Es wäre ein großer Theaterabend gewesen.

„Judas“ von Lot Vekemans ist von Freitag, 2. bis Montag, 5. April, auf der Seite des Schauspiels Hannover zu sehen.

Von Ronald Meyer-Arlt