Auf der Bühne stehen kleine Bänkchen. Denn schließlich muss, wer eine beeindruckende Metal-Pose abliefern will, auch die Füße irgendwo drauf stellen. Bei Amorphis sind das eben Bänkchen, die vorne am Bühnenrand platziert werden, liebevoll gestaltet und mit dem Bandlogo versehen, das an einen Keltenknoten erinnert. Tomi Joutsen, der Sänger der finnischen Band, stellt sich hin und wieder komplett auf seines, die beiden Gitarristen und der Bassist platzieren von Zeit zu Zeit einen Fuß auf ihrem.

Dimmu Borgir in der Swiss Life Hall. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Amorphis ist zur Zeit für zehn Termine mit der norwegischen Band Dimmu Borgir unterwegs – beide Truppen fungieren als Headliner mit jeweils 75 Minuten Spielzeit. Die Swiss Life Hall ist dabei der letzte Halt auf der Tour, die, so der Pressetext, ein „perfekter Wintersturm aus skandinavischer Kälte“ sein soll. Auch bei Dimmu Borgir kommen Fußbänkchen zum Einsatz.

Beide Bands – sowie die US-amerikanische Vorband Wolves in the Throne Room – musizieren dabei sehr ernsthaft, allen gemeinsam ist ganz allgemein nordische Symbolik: stilisierte Keltenknoten sind da auf Flaggen auf der Bühne zu sehen, Amorphis verwendet prominent eine Mjölnir-Darstellung und die Zeichnung eines Totenkopf-Falters, bei Dimmu Borgir sind es Fantasierunen und großzügig verteilte Pentagramme.

Sowohl Dimmu Borgir als auch auch Amorphis gehören zum alten, skandinavischen Metaladel, beide sind seit gut 30 Jahren unterwegs, Amorphis ein wenig länger, beide haben sich in dieser Zeit vom Black beziehungsweise Death Metal hin zu etwas kommerziellerer Musik entwickelt.

Wobei, das zeigt auch das Konzert, die stilistischen Unterschiede gewaltig sind. Jousten schafft bei Amorphis gesanglich eine beeindruckende Mischung aus tiefem Growling und klarer Tenorstimme, getragen wird die Musik hauptsächlich, und oft überraschend poppig, vom Keyboard, in das Gitarre und Schlagzeug prominent reinbrezeln.

Alles Pommes: Das Publikum in der Swiss Life Hall. Quelle: SAMANTHA_FRANSON

Bei Dimmu Borgir sind die Black-Metal-Einflüsse noch eher zu sehen: Auch hier wird gegrowlt, allerdings durchgehend, alle Mitglieder der Band treten mit bemalten Gesichtern auf, Sänger Stian Tomt Thoresen trägt eine Kapuze, die sein Gesicht verdeckt. Auch hier ist das tragende Instrument das Keyboard, das gerne einmal Streicher-Bombast zu Thoresens Gesang liefert, allerdings nicht so sehr in den Vordergrund gemischt, so dass Gitarre und Schlagzeug hier eher die treibende Kraft sind und Dimmu Borgir weniger nach Pop und mehr nach Böse klingt.

Zusammen mit der Vorband dauert der Abend dabei gute vier Stunden – eine lange Metalparty mit zweieinhalb Konzerten. Wobei Wolves in the Throne Room vorweg eher matschig gemischte Soundlandschaften liefern, in denen sich einzelne Songs kaum erkennen lassen, Amorphis gesanglich und musikalisch klar vorne liegt, Dimmu Borgir allerdings mit brettharten Riffs, einer beeindruckenderen Lightshow und zwei gruselig gleich aussehenden Gitarristen wie aus der Klonfabrik punkten kann.

Das bierselige Publikum – hauptsächlich Menschen in schwarzen Tshirts und Jeansjacken mit vielen, vielen Aufnähern – jubelt jedenfalls und streckt den Musikern eifrig die zur Pommesgabel geformten Finger entgegen. Das die Swiss Life Hall zwar gut gefüllt ist, allerdings nicht komplett ausverkauft, enden zwar Crowdsurfing-Versuche meist recht schnell. Anderseits ist so aber auch genügend Platz für die zahlreich in alle Richtungen geschüttelten Haare.

Die Konzerte von Lindemann (4. Februar) und den Dropkick Murphys (12. Februar) in der Swiss Life Hall sind bereits ausverkauft.

Von Jan Fischer