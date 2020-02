Hannover

Es ist wohl die Vollendung eines Lebenswerks: Über viele Jahre hat Andor Izsák das hannoversche Musikleben mit seinen Aufführungen der Musik von Louis Lewandowski (1821–1894) geprägt – nun hat er „18 Liturgische Psalmen“, das Hauptwerk des Komponisten, für das renommierte Klassiklabel Deutsche Grammophon eingespielt.

Das Cover der CD mit Lewandowskis Hauptwerk. Quelle: Deutsche Grammophon

Nach seinem Rückzug von der Villa Seligmann – Izsák hat 2018 die Leitung des von ihm initiierten Hauses für jüdische Musik an seinen Nachfolger Eliah Sakakushev-von Bismarck übergeben – greift der 75-Jährige allerdings nicht mehr auf Sänger zurück, mit denen er lange in Hannover gearbeitet hat. Auch schreibt er nicht die lebendige Lewandowski-Tradition in Berlin fort, wo der Komponist ab 1866 Dirigent an der damals gerade eingeweihten Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße war. Izsák schlägt mit der Aufnahme vielmehr ein neues Kapitel seiner Lewandowski-Pflege auf und arbeitet gemeinsam mit dem Rundfunkchor seiner Heimatstadt Budapest.

Prachtvolle Orgel

Der groß besetzte, volltönende Chor und die kraftvollen Solisten ermöglicht dem Dirigenten Izsák eine prachtvolle, manchmal fast opernhafte Interpretation der Psalmvertonungen. Dazu passen die prachtvollen Klänge der großen Orgel, die die Gesänge wie ein Orchester begleiten.

Ein Leben für Lewandowski: Andor Izsák im vergangenen Jahr bei einem Konzert mit Musik des Komponisten in der Marktkirche. Quelle: Samantha Franson

Lewandowski hatte in der Synagoge in der Oranienburger Straße, dem Gotteshaus einer liberalen Gemeinde, erstmals eine Orgel zur Verfügung und nutzte raffiniert die neuen Möglichkeiten, die sich damit eröffneten. Seine Vertonungen der deutschsprachigen Psalmen erinnern an Musik von Felix Mendelssohn, haben aber oft eine eigene harmonische Farbe und machten die Synagogalmusik damals auf der ganzen Welt bekannt.

Die Lewandowski-Psalmen sollen nun der Beginn einer ganzen CD-Reihe sein, mit der Izsák an die große Blüte der Musik in den Synagogen des 19. Jahrhunderts erinnern will. Im Juni soll das Programm der nun veröffentlichten ersten Folge mit dem Ungarischen Rundfunkchor auch in Konzerten in Berlin, Braunschweig und Hannover präsentiert werden.

Mehr neue Musik von Musikern aus Hannover Die NDR Radiophilharmonie ist ebenfalls auf einem renommierten CD-Label zu hören: Bei Sony Classical hat sie unter dem programmatischen Titel „Epic Orchestra – New Sound of Classical“ Filmmusik etwa von Hans Zimmer und effektvoll-entspannte Neo-Klassik von Max Richter, Karl Jenkins und Ludovico Einaudi aufgenommen. Andrew Manze dirigiert die vielseitige Radiophilharmonie bei einer empfehlenswerten Aufnahme der 5. und 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Leider ist die CD nicht als Teil einer Gesamtaufnahme geplant, sondern bleibt wohl ein Solitär – und für viele eine schöne Erinnerung an das Beethoven-Festival des NDR im vergangenen Herbst. Sharon Kam zeichnet mit ihrer Aufnahme der Klarinettenkonzerte von Carl Maria von Weber und seiner Zeitgenossen Karol Kurpinski und Bernhard Henrik Crusell die Entstehung des romantischen Bläserkonzertes nach. Hellwach, virtuos und mit viel Gespür dafür, Melodien zum Schweben zu bringen, liefert Kam starke Argumente auch für die weniger bekannten Werke. Viel Unterstützung kommt auch vom Radio-Sinfonieorchester Wien unter Leitung von Gregor Bühl.

Von Stefan Arndt