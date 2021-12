Hannover

Es wird gejauchzt, aber nicht frohlockt, denn Bachs „Weihnachtsoratorium“ mit seinem Auftaktchor „Jauchzet, frohlocket“ steht beim Weihnachtskonzert des Niedersächsischen Staatsorchesters in Herrenhausen nicht auf dem Programm. Es wäre kirchenjahrtechnisch ja auch erst in einer Woche an der Reihe. Schwungvolle Bach-Töne gibt es dennoch.

Im vergangenen Jahr musste dieses nach insgesamt 15 Jahren schon traditionsreiche Konzert zugunsten der Stiftung Niedersächsisches Staatsorchester Hannover coronabedingt ausfallen, diesmal konnte es stattfinden: unter Covid-19-Bedingungen. Was in diesem Fall eine kleine Konzert-Verspätung bedeutet, weil es eben Zeit braucht, bis jeder Gast die Einlassprüfung bestanden hat.

Süße Lieder, glückliche Seelen

Aber die Verspätung holt Gastdirigent Andreas Spering mit Schwung wieder rein. Keine fünf Minuten dauert Agostino Steffanis Sinfonia aus „Tassilone“ und ist doch ein kleines Glanzstück mit ihrer spannungssteigernden Einleitung und dem rhythmischen Elan; diese Ouvertüre macht Lust auf mehr. Davon gibt es reichlich: von der Oper zu den „dulcia cantica“, den süßen Liedern, die glückliche Seelen dem Himmel entgegensingen, bis zu Mozarts Motette „Exultate, jubilate“, einer wunderbaren Anstiftung zum Glücklichsein. Die belgische Sopranistin Ilse Eerens kann sich mit ihrer strahlenden Höhe gegen den bisweilen etwas robusten Orchesterklang im Eingangs-Allegro durchsetzen. Sie macht aus dem Rezitativ eine tröstende Verheißung und lässt das Schluss-Alleluja mit stupenden Tönen nach oben steigen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gastdirigent Andreas Spering demonstriert bei Johann Sebastian Bachs C-Dur-Orchestersuite, BWV 1066, höchst lebendig, dass „historisch informierte Aufführungspraxis“ (wie das seit einiger Zeit etwas bescheidener heißt, wenn man dem Original nachspürt) durchaus auch über barocke Lebensfreude Bescheid weiß. Die Musik pulsiert und tänzelt, sie geht nicht nur ins Ohr, sondern auch ins Bein. Der Charme in den Menuetten und das sich Wiegende der Passepieds wird dabei nicht überspielt.

Hannover, Galerie Herrenhausen: Weihnachtskonzert Wagner zugunsten der Stiftung Nds. Staatsorchester Quelle: Katrin Kutter

Selbstbewusster Solopart

Das Staatsorchester hat sich mit Johannes Pramsohler einen Fachmann als Konzertmeister eingeladen, weitere Verstärkung sitzt nicht nur am Cembalo und bei der Hörnern. Den selbstbewussten Solopart der Barocktrompete in Bachs Kantate „Jauchzet Gott in allen Landen“ aber übernimmt der hauseigene Solotrompeter: Lukas Kay muss in den Ecksätzen dieser Kantate mit seinem glanzvollen Instrument gegen den Gesang von Ilse Eerens anspielen und macht das eindrucksvoll. Dass Bach der Sopranistin dann doch ein paar Tongirlanden mehr spendiert hat, macht den Wettstreit allerdings etwas unfair.

Ilse Eeren überzeugt nicht nur durch einen funkelnden Sopran, der ähnlich viel Strahlkraft hat wie das leuchtende Blau ihres Kleides, sie tönt gleichermaßen beredt wie stilsicher. Am Ende triumphiert das Alleluja. Kein Widerspruch, viel Beifall

Von Rainer Wagner