Herr Hall, im Jahr 2006 haben Sie Schloss Derneburg gekauft. Haben Sie gleich gesehen, welches Potenzial im Schloss steckt?

Ja, wir haben uns fast sofort verliebt. Ursprünglich haben wir Georg Baselitz besucht, mehrfach. Erst nur, um ihn zu treffen, dann sind wir Freunde geworden, und später haben wir seine Kunstkollektion gekauft. Und als wir ihn das nächste Mal besucht haben, hat er gesagt: „Jetzt habt ihr meine Sammlung gekauft, könntet ihr auch das Schloss kaufen. Dann habt ihr was, wo ihr sie zeigen könnt.“ Ich habe das mit meiner Frau diskutiert, und wir sind zu der Meinung gekommen: Das ist gar keine so verrückte Idee. Uns gefällt der Platz. Es hat eine Zeit gedauert, zu verstehen, was da ist und was es braucht. Wir haben nichts überstürzt.

Seit dem Kauf sind 15 Jahre vergangen. Das ist eine lange Zeit.

Sicher, aber jetzt haben wir eine ziemlich klare Idee, was wir mit den anderen Gebäuden machen wollen. Wir haben das Schloss von Baselitz gekauft. Aber die Domäne ist nach Kriegsende in Einzelteilen an das Land Niedersachsen verkauft worden. Wir konnten die Gebäude zurückkaufen, haben alles wieder zusammengebracht und es zu einer Einheit gemacht, was einfach wichtig war.

Sie leben in Vermont, das ist weit weg. Ein Museum in Deutschland zu haben, ist ein bisschen verrückt.

Ja, das ist weit weg. Und im Moment können wir auch nicht reisen. Aber wenn das wieder erlaubt ist, dann möchten wir ein halbes Jahr in Deutschland und das andere in Vermont leben.

Das Schloss Derneburg. Quelle: Silas Stein/dpa

Sie wollen in die Fischerhäuser auf dem Gelände des Schlosses ziehen.

Das hoffen wir. Allerdings haben wir Diskussionen mit der Denkmalpflege. Das ist schon ziemlich verrückt. Das Gebäude ist fast völlig zerstört im Inneren und es ist schwierig, es wieder in ein Heim zu verwandeln, in dem wir leben können. Mal sehen, wie schnell das Denkmalamt sich hier bewegt.

Gibt es da Probleme?

Ich bin Amerikaner und Gast in Deutschland und will nicht zu kritisch sein. Aber es ist schon frustrierend. Das Projekt Hotel diskutieren wir seit zweieinhalb Jahren mit der Denkmalpflege. Und seit einem Jahr haben wir keine Antwort auf die finalen Pläne. Aber das scheint mir eine philosophische Frage in Bezug auf historische Gebäude: Wenn Du sie schützen willst, müssen sie einen Zweck, eine Funktion haben. Die Gebäude in Derneburg haben sich im Laufe der Geschichte enorm verändert: Sie waren ursprünglich Kloster, dann in Staatshand, dann landwirtschaftlich genutzt, während des Krieges Hospital, danach Flüchtlingsheim. Ich denke, die Denkmalpflege hat ein Problem, welche Zeit sie in den Gebäuden festhalten will. Fakt ist: Die Pferdeställe, die auch Kuhställe waren, werden super aufregende Ausstellungsplätze werden. Wir sind nicht die hässlichen Amerikaner, die etwas kaputtmachen wollen. Wir wissen ein bisschen, was wir tun. Aber ich werde mich weiter in Geduld üben.

Zur Person Andrew Hall (70), geboren in Feltham in England, hat es nach dem Studium in Oxford in der Ölbranche zum Milliardär gebracht. Die „Financial Times“ bezeichnete ihn 2019 als „erfolgreichsten Ölhändler seiner Generation“. Hall und seine Frau Christine sind international als Sammler von Nachkriegs- und zeitgenössischer Kunst bekannt. 2007 gründeten sie die Hall Art Foundation, um ihre Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Dies geschieht in eigenen Museen in Vermont und in Derneburg. In Schloss Derneburg sind vom 1. Mai an zwei neue Ausstellungen geplant: Die Gruppenschau „The Passion“ über den Gebrauch christlicher Ikonografie in der zeitgenössischen Kunst und „Priests“, eine Einzelausstellung mit Arbeiten des amerikanischen Fotografen Sante D’Orazio. In der Dauerausstellung auf Schloss Derneburg sind Werke von Georg Baselitz, Niki de Saint Phalle, Lucio Fontana, Gilbert & George, Damien Hirst, Hermann Nitsch, Gerhard Richter, Andy Warhol und anderen zu sehen. Zurzeit ist das Schloss nicht geöffnet. Auch Besichtigungen des Freigeländes sind nicht möglich.

Apropos Geduld: Lange Zeit war das Schloss ein Geheimtipp und wenig zugänglich. Warum haben Sie im vergangenen Jahr die Besucherstrategie geändert?

Jeder, der wollte, konnte kommen. Immer schon. Aber man brauchte eine geführte Tour – und man konnte zwischen einer kurzen und einer langen Tour wählen. Die kurze dauerte schon zwei Stunden. Das macht nicht jedem Spaß. Als wir im vergangenen Jahr nach dem Lockdown wieder starten wollten, da ging das natürlich nicht mit Gruppen. Und wir entschieden uns für selbst geführte Touren.

Also Anmeldung und direkter Zugang auf das Gelände für 5 Euro. Und für 20 Euro konnte sich jeder die Ausstellungsräume anschauen.

Ja, das hat wunderbar funktioniert. Wir hatten ein großartiges Team von Helfern, die diese Zahl von mehr als 500 Besuchern pro Wochenende handhaben konnten. Und dann haben wir schnell entschieden, dass diese Strategie viel besser ist, um Derneburg für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und so werden wir von 2000 oder 4000 Besuchern im Jahr zu zehnmal mehr, vielleicht sogar 20-mal mehr kommen. Obwohl, wir wollen auch nicht zu viele Besucher haben. Denn eine der großen Qualitäten von Derneburg ist das Ambiente. Also mehr als 500 Besucher am Tag wollen wir gar nicht haben. Aber wenn man das zusammenzählt, dann ist das schon eine ziemlich außergewöhnliche Zahl im Jahr.

Die Welt soll also nach Niedersachsen kommen.

Ja, ich denke schon. Wir werden unter den größten Museen der Welt sein. Wenn alle Gebäude fertig sind, werden wir 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche haben. Das Ludwig in Köln oder die Tate Galerie in London oder Pompidou in Paris – so groß sind wir dann auch. Und wir haben noch den Park, der ein wichtiger Bestandteil in Derneburg ist.

Kunst des Malers und Aktionskünstlers Hermann Nitsch auf Schloss Derneburg. Quelle: Heinrich Hecht

Wie viele Ausstellungen planen Sie?

Ich denke, es wird ein Mix aus dauerhaften und zeitlichen Ausstellungen sein. Vier bis fünf neue Ausstellungen pro Jahr. Dieses Jahr haben wir zum Beispiel zwei bis drei Eröffnungen im Juli, zwei bis drei im September oder so.

Sind Sie ein Big Player auf dem Kunstmarkt?

Na ja, eines der Kunstmagazine führt eine Liste über die Top-Sammler. Und meine Frau und ich tauchen da immer auf. Ja, ich vermute, da gibt es nicht so viele Menschen, die private Museen in der Größenordnung führen wie wir. Aber ich verstehe das nicht als Wettbewerb. Ich mache das, was meinem Leben Bedeutung verleiht. Und ich fühle mich gut, wenn ich das mit anderen Leuten teilen kann. Ich kann keinen Sinn darin sehen, Kunst zu sammeln und Tausende von Werken zu Hause aufzuhängen. Was mir am meisten Spaß macht, ist, Ausstellungen zusammenzustellen und zu installieren. Ich rede gern mit Künstlern, mit Kuratoren, mit Direktoren von Museen und Galerien. Das können sehr interessante Leute sein.

Wollen Sie denn mit Ihrem Museum in Derneburg die Region verändern?

Das hoffe ich. Ich bin 70, ich will noch während meiner Lebenszeit erleben, was sich da tut. Ich hoffe, in den nächsten drei oder maximal fünf Jahren haben wir alles komplett. Wenn wir nicht von der Denkmalpflege abgehalten werden, geht das auch schneller.

Von Martina Prante