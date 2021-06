Mr. Manze, es sieht so aus, als ob die Pandemie ihren Würgegriff lockert. Wie fühlen Sie sich nach den langen Corona-Monaten?

Als Dirigent sehe ich jetzt in Deutschland und in Österreich gute Entwicklungen: Die Säle sind schon wieder halb gefüllt. Die Orchester dort sind weltweit führend darin, einen Weg zurück in das normale Konzertleben zu finden. In Schweden, wo meine Familie lebt, habe ich eher schlechte Erfahrungen gemacht: Fast die Hälfte der Musiker, die ich kenne, hatte Corona. Meine Tochter ist auch erkrankt, sie hat sich in der Schule angesteckt. Aber wir waren sehr vorsichtig, und niemand sonst wurde infiziert. Zum Glück war der Verlauf nicht sehr schwer.

Wie schätzen Sie die Lage in Ihrer Heimat England ein?

Ich bin sehr besorgt um das Musikleben dort – vor allem wegen des Brexit-Effekts. Bis jetzt war der kaum zu spüren: Die Pandemie hat ihn überdeckt. Erst wenn Corona verschwindet, werden wir das ganze Ausmaß sehen. Es kommen schwierige Jahre. Ich bin zwar optimistisch, dass sich das langfristig wieder bessert, weil das Musikmanagement in England traditionell sehr gut ist. Aber ich werde traurig, wenn ich an Menschen wie meine Eltern denke: Sie sind ziemlich alt und waren anderthalb Jahre nicht im Konzert, obwohl sie Musik sehr lieben.

Sind Ihre Eltern auch Musiker?

Nein, aber leidenschaftliche Musikhörer. Mein Vater baut aus Spaß Geigen – hat aber nie selbst Geige gespielt. Er ist 90. Ich fahre jetzt nach England, um meine Eltern nach der langen Zeit endlich wiederzusehen. Leider verpasse ich deshalb hier das Abschlusskonzert. Es war eine schwierige Entscheidung. Wenn ich aber jetzt nicht fahre, weiß ich nicht, ob ich sie überhaupt noch einmal sehe. Und es gibt hier mit Thomas Søndergård einen tollen Ersatz als Dirigenten.

„Ich habe viel Glück gehabt“: Andrew Manze. Quelle: Nikolaj Lund/NDR

Während der Pandemie wurden die meisten Konzerte abgesagt. Zuvor waren Sie weltweit unterwegs. Ist Ihre Karriere ins Stocken geraten?

Ich habe natürlich viele interessante Projekte verloren. Aber ich habe auch viel Glück gehabt. Ich konnte in Deutschland ohne Quarantäne reisen. So habe ich die Radiosinfonieorchester in Frankfurt, München und Freiburg dirigiert. Die haben kurzfristig einen Dirigenten gebraucht, weil die eigentlich geplanten nicht anreisen konnten. Ich habe also eine paar unerwartete Dinge gemacht, und das war sehr schön. Manchmal bin ich ein Kontrollfreak, was meinen Terminplan und mein Repertoire betrifft. Ich habe gelernt, etwas entspannter zu sein. Ich komme zwar langsam an das Ende meiner Zeit in Hannover. Aber mir bleiben immerhin noch drei Jahre.

„Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben“: Andrew Manze dirigiert die NDR Radiophilharmonie. Quelle: Micha Neugebauer/NDR

Sind Sie sicher, dass Ihr Vertrag als Chefdirigent der Radiophilharmonie nicht weiter verlängert wird?

Ich habe das Gefühl, so ist es genau richtig. Wenn ich noch länger bliebe, hätte ich die Sorge, dass ich nicht mehr weiß, was der nächste Schritt in der Zusammenarbeit mit dem Orchester sein könnte. Ich glaube, wir haben miteinander viel erreicht. Darauf bin ich stolz. Aber ein Chefdirigent sollte wissen, wann er für den nächsten zur Seite treten muss.

Was sollte Ihren Nachfolger oder Ihre Nachfolgerin auszeichnen?

Das Orchester probiert ja gerade mögliche Kandidaten aus. Ich finde das sehr spannend und hoffe, es wird jemand, der wirklich gut ist, sodass das Orchester bessere und andere Sachen machen kann. Die Auswahl bisher war schon sehr vielversprechend. Und es kommen in der nächsten Saison noch einige interessante Kandidaten.

Haben Sie schon eine neue Position in Aussicht?

Es gibt zwei Orchester, die ein näheres Interesse an mir haben, wie die Radiophilharmonie es gerade an ihren möglichen Kandidaten hat. Ein paar andere Orchester probieren mich auch aus, aber es ist nichts entschieden. Ich bin jetzt jedenfalls nicht besorgt über meine Zukunft – das bin ich erst in einem Jahr.

Was hat Corona bei Ihnen verändert?

Ich bin in den letzten anderthalb Jahren kaum geflogen. Ich war stattdessen mit dem Zug oder der Fähre unterwegs, das war sehr ungewohnt für mich. Davor war ich ja ein Ein-Mann-Klimaproblem, und natürlich habe ich auch schon vor Corona darüber nachgedacht, das zu ändern. Ich hätte im vergangenen Jahr drei schöne Projekte in den USA gehabt. Als die abgesagt wurden, hatte ich insgeheim das Gefühl, dass das vielleicht ganz gut war. Inzwischen denke ich, es ist wegen des Klimas nicht mehr zu verantworten, noch viel in Amerika zu arbeiten.

Zur Person Andrew Manze ist seit 2014 Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie. In drei Jahren will er diese Position aufgeben. Geboren 1965 in London hat er zunächst eine internationale Karriere als Barockgeiger gemacht, bevor er ans Dirigentenpult wechselte. Nach ursprünglichen Plänen hätte er das Abschlusskonzert der laufenden Saison am 9. Juli dirigieren sollen. Für ihn springt nun der dänische Dirigent Thomas Søndergård ein – ein möglicher Kandidat für seine Nachfolge in Hannover.

Was wollen Sie hier bis zu ihrem Abschied als Chef noch unbedingt einstudieren?

Es gibt ein paar Stücke, von denen ich glaube, dass das Orchester sie gern spielen und das Publikum sie gern hören würde – wenn sie diese Stücke denn kennen würden. Zum Beispiel die Musik des schwedischen Romantikers Carl Stenhammar: Seine Sinfonien haben eine deutsche Struktur mit leichtem skandinavischen Akzent. Sie sind wirklich sehr schön.

Von Stefan Arndt