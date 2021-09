Hannover

Hannover hat nun ein Kulturdreieck. Und es lebt. Zwischen Kunstverein, Schauspielhaus und Oper tut sich etwas. Zeichen der neuen Zusammenarbeit zwischen den Intendantinnen Laura Berman und Sonja Anders und der Kunstvereinschefin Kathleen Rahn sind jetzt bei der neuen Ausgabe der Herbstausstellung des Kunstvereins Hannover zu sehen.

Bei der Herbstausstellung widmet sich der Kunstverein traditionell den Kunstschaffenden aus Niedersachen und Bremen. Etwa 500 Künstlerinnen und Künstler haben sich zur Teilnahme gemeldet, 59 wurden von einer Jury ausgewählt. Sie präsentieren insgesamt fast 70 Kunstwerke . Dafür braucht man Platz. Und der ist vorhanden. Denn neben Oper und Schauspiel gibt es noch andere „Satellitenorte“, an denen die Herbstausstellung stattfindet: Im Projektraum für Kunst namens „Tanke“ (Sonnenweg 25), im Forum für Künste „konnektor“ (Kötnerholzweg 11), im Keller III (Weidendamm 28) und in der Markuskirche (Otto-Winter-Straße 7) sind auch Arbeiten zur Herbstausstellung zu sehen. Und auch der Hof von Kunstverein und Schauspiel wird genutzt – für ein Bällebad in XXL von Christoph Faulhaber und eine Bodenzeichnung von Christiane Oppermann.

Unter den Roboterschuhen

Die neue Ausgabe der Herbstausstellung zeigt eine Fülle spannender, unterhaltsamer, manchmal auch erstaunlich witziger Kunstwerke. Die vielleicht originellste Arbeit stammt von Lukas Zerbst. Der hatte im vergangenen Jahr ein paar Wochen lang in den Ausstellungsräumen des Kunstvereins gewohnt. Vielleicht ist ihm da die Idee für sein Werk „Alles schon gesehen“ gekommen. Auf den Milchglasscheiben des Oberlichts im Kunstverein hat er Schuhe platziert, die von Roboterbeinen bewegt werden. Von unten sieht es so aus, als würden Maschinenmenschen über dem Saal spazieren. Unheimlich ist das, und auch unheimlich witzig.

Luftige Sache: Das Bällebad in XXL von Christoph Faulhaber im Hof des Kunstvereins und des Schauspielhauses. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Die Arbeit passt gut zu einer anderen Arbeit im Raum darunter. Die Konzeptkünstlerin Frenzy Höhne hat weitgehend leere Rahmen nebeneinander gehängt. In Bildlegenden oben auf der weißen Fläche steht, was zu sehen sein könnte, wenn hier etwas zu sehen gewesen wäre: „Bild könnte enthalten: Baum im Freien und Schuhe“ oder „Bild könnte enthalten: 2 Personen im Innenraum“. Die Besucher müssen sich eben ihr eigenes Bild machen. Was sie wohl auch ohnehin schon tun. „Bilder machen Leute“ heißt diese Arbeit, und das ist ein sehr weiser Titel.

„So viele Leute – so viele Ansichten“

Von Frenzy Höhne sind nicht nur die Bilderwartungsbilder zu sehen, sondern noch andere großartige Arbeiten auch in anderen Ausstellungsräumen. In der „Tanke“ etwa hat sie einen Tisch mit Goldrandgeschirr gedeckt, auf das Aphorismen gedruckt sind. Etwa „So viele Leute – so viele Ansichten“. Ach ja. Der gedeckte Tisch hat Omacharme und Witz; von dieser Künstlerin würde man gern mehr sehen.

Passende Aufschrift für eine Zuckerdose: Frenzy Höhnes Geschirrarbeit „Es ist angerichtet“. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Keramikarbeiten sind erstaunlich viele in der Herbstausstellung zu sehen, es scheint, als schätzten Künstlerinnen und Künstler neuerdings wieder die Materialität, als wollten sie dem Flüchtigen virtueller Welten etwas entgegensetzen. Auch einige Abdruckarbeiten erzählen von der Sehnsucht nach Körperlichkeit. Rebekka Ana Aimée Stuhlehmer zeigt im Opernfoyer ein großformatiges Werk, das sie auf einer Straße (in Braunschweig) angefertigt hat – Steine und Straßenbahngleise geben ihrem blauen Farbauftrag Struktur. Im Keller III haben Lukas Harris und Torben Laib die Steinwände des Kellers abgeformt und daraus neue Wände gebaut. So stülpt sich hier der Raum gewissermaßen nach innen und der Keller wird zum Labyrinth. Verblüffend.

Auch einige Altmeister sind bei der Herbstausstellung vertreten. Siegfried Neuenhausen präsentiert im Kunstverein seine eindrucksvollen „Pandemischen Collagen“ – kontrastreiche Bilder, die aus alten Drucken entstanden sind. Degenhard Andrulat zeigt Bilder in unterschiedlichen Graustufen – Zufallsbilder, die sein Handy in seiner Hosentasche angefertigt hat, während er durch Venedig spaziert ist. Was ist schon Venedig gegen das Innere von Degenhard Andrulats Hosentasche ?

Der Künstler als Sammler: Dieter Froelich mit Opferstock. Quelle: Tim Schaarschmidt

Dieter Froelich schließlich hat sich selbst ein Denkmal gesetzt. Es ist ein sehr kleines Denkmal. Der Künstler sitzt im blauen Arbeitsanzug auf einem Sessel. Auf den Knien hält er einen Opferstock. Die Besucherinnen und Besucher dürfen das Kunstwerk nicht berühren, aber sie dürfen eine Münze einwerfen. Zur Belohnung nickt die Künstlerfigur dann mit dem Kopf. Die Installation funktioniert mit Centbeträgen, doch der Künstler meint, dass auch andere Münzen willkommen seien: „Am liebste Krügerrand“.

Die 89. Herbstausstellung des Kunstvereins Hannover findet an sieben Orten statt: Kunstverein, Schauspielhaus, Oper, Keller III, Markuskirche sowie den Kunsträumen „konnektor“ und „Tanke“. Am kommenden Wochenende kann man all die Kunst bei freiem Eintritt beim Kunstlauf „Zinnober“ besichtigen

Von Ronald Meyer-Arlt