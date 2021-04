Herr Safier, Sie schreiben häufig aus der Perspektive von Frauen. Aber wie sind Sie auf Angela Merkel als Protagonistin für ihre neue Krimi-Geschichte gekommen?

2019 habe ich mit meinem Agenten zusammen zu Abend gegessen. Zu dem Zeitpunkt war es um Merkel ziemlich ruhig geworden. Wir haben uns gefragt: Ist sie vielleicht schon in Rente? Und dann ein paar Tage später habe ich Inspektor Columbo im Fernsehen gesehen und dachte mir. Das wäre doch was für sie. Frau Merkel tritt häufig kühl und analytisch auf und wurde von vielen männlichen Politikern lange Zeit unterschätzt. Das sind beides Eigenschaften, die zu einer Detektivin ganz gut passen, denken Sie nur an Miss Marple.

Nun gilt Angela Merkel nicht gerade als nahbare Politikerin. Wie haben Sie sich diese Person als Hauptfigur ihres Romans erschlossen?

Sie hält wirklich alles Private fern. Man erfährt nur Kleinigkeiten, etwa dass sie gerne backt oder dass „Die Legende von Paul und Paula“ ihr Lieblingsfilm ist. Sowohl der Leser als auch ich wissen nicht viel über sie. Und das macht gerade Spaß. Ich habe dann schön und fröhlich rumfantasieren können. Das habe ich eher als Vorteil denn als Nachteil gesehen.

Flucht in eine Welt, wo Corona keine Rolle mehr spielt

Das Buch spielt im Jahr 2022 und die Corona-Krise keine Rolle mehr. Ist das angesichts der jetzigen Situation nicht etwas optimistisch?

Da bin ich auch ein Optimist. Wir werden bis August hoffentlich 50 Millionen geimpft haben. Also hoffe ich, dass im Mai 2022, wenn die Handlung im Buch einsetzt, Corona keine Rolle mehr spielt. Ich habe mit Beginn der Krise im März 2020 mit dem Schreiben des Romans angefangen. So konnte ich mich in eine Welt flüchten, in der Corona nicht mehr existiert. Ich hoffe, dass das Buch den Leuten Ablenkung bringt und sie einfach in das Jahr 2022 springen können. Ich denke das ist eine schöne Fantasie zurzeit – selbst für Frau Merkel. Sie kann sich bestimmt auch Schöneres vorstellen, als mit Ministerpräsidenten um Inzidenzwerte zu streiten.

Zur Person David Safier wurde 1966 in Bremen geboren und konnte als Autor unter anderem mit der Serie „Berlin, Berlin“ Erfolge feiern, für die er mit dem Grimme-Preis und dem Emmy ausgezeichnet wurde. Sein Romandebüt „Mieses Karma“ wurde ein Bestseller. Der Autor lebt und arbeitet in Bremen.

Was würde Angela Merkel denn sagen, wenn sie das Buch liest?

Ich glaube, die Frau hat im Augenblick anderes zu tun, als sich mit den Ideen von David Safier auseinanderzusetzen. Ob sie das Buch jemals lesen wird, weiß ich nicht. Ich denke eher nicht. Aber vielleicht nimmt sie es, wenn sie mal in Rente ist, zur Hand und kann dann selber schmunzeln. Man sagt ihr nach, dass sie sehr viel mehr Humor haben soll, als sie öffentlich zeigt.

Werden Sie ihr ein Exemplar ins Kanzleramt schicken?

Ein Buch ins Kanzleramt zu schicken, heißt noch lange nicht, dass Angela Merkel es auch liest. Sonst wäre sie den ganzen Tag mit ihrer Post beschäftigt. Mein Verlag möchte, dass wir das machen. Das Problem ist, ich habe eine wahnsinnige Sauklaue – was jeder weiß, dem ich schon mal ein Buch signiert habe. Da kommen gern Leute wieder zurück und fragen, was haben Sie da eigentlich reingeschrieben? Stellen Sie sich vor, ich schreibe ausgerechnet Frau Merkel, und sie kann das nicht lesen. Das größte Hindernis ist meine Handschrift, deswegen zögere ich noch ein bisschen.

M Quelle: Kindler Verlag

Wird aus ihrer ersten Krimikomödie vielleicht eine ganze Reihe?

Tatsächlich arbeite ich gerade an einem zweiten Band, der „Mord auf dem Friedhof“ heißt. Er soll pünktlich zu Merkels Rentenantritt erscheinen. Aber ich glaube nicht, dass es eine ganze Reihe wird. Irgendwann kommt die Realität. Wenn Frau Merkel dann plötzlich UNO-Sonderbotschafterin wird, dann wird es natürlich schwierig, wenn ich Romane schreibe, in denen sie Detektivfälle in der Uckermark löst.

David Safier: „Miss Merkel: Mord in der Uckermark“, Kindler Verlag. 320 Seiten, 16 Euro.

Von Alina Stillahn