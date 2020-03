„Angels in America“: Aids-Oper von Peter Eötvös in Braunschweig

Braunschweig

Oft wird in der Oper aus Liebe gestorben, eine solche Krankheit aber ist ohne Vorbild im Musiktheater: In seiner Oper „Angels in America“, die nun am Staatstheater Braunschweig zu sehen ist, erzählt Komponist Peter Eötvös vom tödlichen Beginn der Aids-Epidemie in den Achtzigerjahren. Vorlage ist das gleichnamige Theaterstück von Tony Kushner, das mehrfach ausgezeichnet und mit Al Pacino und Meryl Streep verfilmt wurde.

In kunstvoll verschränkten Szenen verknüpfen sich die Geschichten verschiedener Paare und Personen zu einem dichten und düsteren Zeitpanorama, das doch mehr ist als bloße Geschichtsschreibung: Das Stück begreift die Krankheit als eine Plage von fast biblischem Ausmaß. Sie betrifft nicht nur einzelne Menschen – sie hebt die Zeit aus den Fugen: Die titelgebenden Engel existieren zwar eigentlich nur in der Einbildung der todkranken Hauptfigur, auf der Bühne aber sind sie sehr präsent und erheben das Stück über die Realität.

Reaktionsschnelle Musik

Eötvös hat das in fabelhaft gleißende, sehr sinnliche Musik gefasst. Der Komponist scheint Elemente ganz verschiedener Musikstile pulverisiert und neu zusammengesetzt zu haben. Oft spiegelt sich die Unsicherheit, die die neue, noch unbekannte Krankheit auslöst, in einer Klangsprache, die schillernd vieles in der Schwebe lässt. Gleichzeitig kann die aus Partikeln zusammengefügte Musik ungeheuer reaktionsschnell und plastisch sein: Sie ist nicht nur vage Stimmung und Atmosphäre, sondern kann auch die Handlung direkt kommentieren und sogar witzig sein. Ein sehr hörenswertes Stück.

Zeitenwende für die Liebe: Szene aus „Angels in America“ am Staatstheater Braunschweig. Quelle: Thomas M. Jauk

Am Staatstheater bringen das ein gutes Ensemble um Christian Miedl und Milda Tubleyé und das konzentrierte Orchester unter Leitung von Christopher Lichtenstein sehr luzide zum Klingen. Die klare und fantasievolle Inszenierung von Florentine Klepper, die sich zum Glück alle medizinisch ohnehin schrägen Vergleiche zum aktuellen Corona-Virus spart, liefert weitere Argumente dafür, „Angels in America“ als modernen Klassiker zu verstehen. Die Reise nach Braunschweig lohnt.

Wieder am 3., 8. 13., 18 und 25. März sowie am 16. April im Staatstheater Braunschweig , Karten unter Telefon (05 31) 1 23 45 67.

Von Stefan Arndt