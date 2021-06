Hannover

Themen wie Behinderung, Feminismus, Rassismus, Migration und Klimagerechtigkeit stehen im Zentrum des Festivals Theaterformen, das vom 8. bis 18. Juli auf verschiedenen Bühnen in Hannover sowie auf der – dann möglicherweise gesperrten – Raschplatzhochstraße stattfinden wird. Es ist die erste Theaterformen-Ausgabe, die von Anna Mülter, Nachfolgerin von Martine Dennewald, geleitet wird. Sie hat sich für ein Programm entschieden, in dessen Zentrum Gruppen stehen, die ansonsten als marginalisiert gelten. Alle elf Theaterproduktionen (daneben gibt es noch viele andere Projekte) sollen auf die Bühnen kommen, eine Onlineausgabe des Festivals (bei einer möglicherweise wieder verschärften Corona-Lage) ist nicht vorgesehen.

Rentnerinnen, Rentner und Pflegekräfte stehen bei der Eröffnung des Festivals am Donnerstag, 8. Juli, in „The Revolt“ von Lola Arias auf der Bühne des hannoverschen Schauspielhauses. Lola Arias ist bekannt für partizipative Theaterprojekte, sie war schon öfter bei den Theaterformen zu Gast. In „No Gambling“ von Simone Aughterlony und Julia Häusermann geht es am 9. Juli um das Thema Spiel. Julia Häusermann wurde beim Berliner Theatertreffen 2013 für ihre Rolle in „Disabled Theater“, mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis ausgezeichnet.

In Form einer TV-Kochshow will sich Simone Dede Ayivi mit dem kulinarischen Erbe von Migrantinnen und Migranten auseinandersetzen. Das Format einer Fernsehtalkshow nutzt die Autorin und Performerin Luanda Casella für ihre Produktion „Killjoy Quiz“.

Von Steinen lernen

Was können wir von Steinen lernen? Das fragt sich Manuela Infante in „How To Turn To Stone“, während sich die brasilianische Choreografin Alice Ripoll in „Lavagem“ mit dem Waschen des Körpers als politischer Geste beschäftigt. Auf den Seiten des Festivals heißt es dazu: „Wenn die Körper glitschig sind, den Halt verlieren und einander nicht fassen können, schaffen sie es vielleicht, die ausbeuterischen kapitalistischen Verhältnisse und rassistischen Zuschreibungen fernzuhalten.“

Schwer ist es, ein Stein zu sein. In „How To Turn To Stone“ fragt Raquel Meseguer, was wir von Steinen lernen können. Quelle: Daniel Montecinos

Der Körper des Zuschauers wird in „Stay a Little Longer (or How Did We Get Here?)“ von Noëmi Lakmaier wichtig, einer queeren Künstlerin mit Behinderung. In ihrer Performance werden die Zuschauerinnen und Zuschauer einzeln in eine Art riesige Sanduhr eingeladen. Ventilatoren sollen Wirbel entstehen lassen, die Gäste sollen sich in einem Sandsturm wiederfinden. Das Programm verspricht „ein intimes Erlebnis, das vielleicht dem ,Social Distancing‘ etwas entgegenzusetzen hat“.

Der als behindert markierte Körper steht im Mittelpunkt von „Precarious Moves“ des Wiener Performers Michael Turinsky. Es geht laut Programmheft um ein „(Auf-)Begehren gegen das Diktat der Einpassung von Körpern in die systemischen Regime der hegemonialen Mobilitäts- und Mobilisierungskulturen“. In „Embryo“ erzählt die „Spoken Word Performerin“ Mira Hamdi Erfahrungen von Unterdrückung, von Menschen, die permanent als „anders“ wahrgenommen werden. Die palästinensische Choreografin und Schauspielerin Samaa Wakeem beschreibt in „Losing It“, wie sich die Erfahrung, in einem Konfliktgebiet aufzuwachsen, auf ihre Identität auswirkt. Ein Frauenensemble bringt Florentina Holzinger in „Tanz“ auf die Bühne. Es geht um körperliche Grenzen, Schönheitswahn, Disziplinierung des Körpers und um Nacktheit.

Der müde Körper

In „A Crashcourse in Cloudspotting“ setzt sich Raquel Meseguer mit dem müden Körper auseinander. Die Produktion, die auf der Raschplatzbrücke als Performance, ansonsten aber digital zu erleben ist, ist eine Meditation über Ausruhen, Schwerkraft und zwischenmenschliche Verbindungen. Im Festivalprogramm heißt es: „,A Crashcourse in Cloudspotting‘ lädt Sie ein, sich dem subversiven Akt des Hinlegens hinzugeben.

„Embryo“ mit der Performerin Mira Hamdi. Quelle: Pragma Studio/Nao Maltese

Auf der Raschplatz-Hochstraße soll während des gesamtem Festivals ein „Stadtlabor“ eingerichtet werden, in dem verschieden Initiativen aus Hannover sowie Künstlerinnen und Künstler mit indigenem oder queerem Hintergrund Projekte vornehmlich zum Thema Klimagerechtigkeit präsentieren.

Das Programm des Festivals gibt es auf www.theaterformen.de

Von Ronald Meyer-Arlt