Hannover

Im vergangenen Jahr gehörte Anna Prizkau zu den Teilnehmern am Literaturwettbewerb um den Bachmannpreis in Klagenfurt, jetzt wird sie mit dem Literaturpreis der Landeshauptstadt Hannover ausgezeichnet.

Die 1986 in Moskau geborene, ab 1994 in Hannover aufgewachsene und heute in Berlin lebende Schriftstellerin und Journalistin erhält den Preis in erster Linie für ihren Erzählungsband „Fast ein neues Leben“, in dem sie mit der Erzählung „Der Fackelläufer“ auf die Fackelträger-Säule am Maschsee von 1936 eingeht. Hier wie in allen Erzählungen verstehe Prizkau es „auf meisterhafte Weise, wirklich Gefundenes in literarisch Erfundenes zu überführen – in klarer Sprache, geschmeidigem Stil und stets unvergesslichen Schlusspointen“, sagt die Jury.

Der mit 10.000 Euro dotierte Literaturpreis der Landeshauptstadt Hannover wird am 2. Dezember um 20 Uhr im Literarischen Salon verliehen. Er wurde erstmals 2017 vergeben und fördert Autorinnen und Autoren, die noch am Anfang ihres künstlerischen Schaffens stehen. Der Preis wird im jährlichen Wechsel mit dem Hölty-Preis, der deutschsprachige Lyrikerinnen und Lyriker auszeichnet, verliehen. Bisher haben Juan S. Guse und Deniz Utlu den Preis erhalten.

Von Ronald Meyer-Arlt