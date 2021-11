Herzlichen Glückwunsch Frau Prizkau, am 2. Dezember werden Sie mit dem „Literaturpreis Hannover“ ausgezeichnet. Haben Sie Ihre Dankesrede schon fertig geschrieben?

Ich bin gerade in den letzten Zügen. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen über Hannover erzählen über meinen ersten Schultag an der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Schule und über meine Lehrerin.

Zur Person Anna Prizkau wurde 1986 in Moskau geboren, seit 1994 lebt sie in Deutschland. Sie ging in Hannover zur Schule, studierte in Hamburg und Berlin und ist seit 2016 Redakteurin im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Am Donnerstag, 2. Dezember, wird Anna Prizkau im Literarischen Salon der Leibniz-Uni mit dem „Literaturpreis der Landeshauptstadt Hannover“ ausgezeichnet. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Er wurde 2017 erstmals vergeben und soll Autorinnen und Autoren fördern, die noch am Anfang ihres künstlerischen Schaffens stehen. Der Preis wird im jährlichen Wechsel mit dem Hölty-Preis für Lyrik verliehen. Die bisherigen Preisträger waren Juan S. Guse und Deniz Utlu.

Wer seine Schulzeit in Hannover verbracht hat, ist sicher ein guter Kandidat für den Literaturpreis der Stadt. Sie sind Jahrgang 1986 – Ihr literarisches Gesamtwerk ist noch recht übersichtlich.

Das stimmt. Ich habe nur ein Buch veröffentlicht – und ein paar Beiträge in Anthologien.

Das ist doch eher ungewöhnlich, dass eine Autorin mit solch einem schmalen Oeuvre den Literaturpreis einer Stadt bekommt?

Wahrscheinlich schon. Ich war auch ganz überrascht, als ich den Anruf erhielt, dass ich mit dem Literaturpreis der Stadt Hannover ausgezeichnet werde. Ich hielt das zuerst für einen Spaßanruf.

Was bedeutet so ein Preis für Sie? Beflügelt der Ihre literarische Tätigkeit?

Nein. Ich glaube nicht, dass Preise die Arbeit von Schriftstellern beflügeln. Wichtig ist natürlich der finanzielle Aspekt. Mit dem Preisgeld könnte ich mir eine Auszeit nehmen und schreiben.

„Respekt vor alten Autoren“

Sie sind Redakteurin im Feuilleton der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Da haben Sie es ja auch mit den Verlagsvorschauen und dieser Unmenge großartiger, lesenswerter Bücher zu tun. Entmutigt Sie diese Flut wichtiger Bücher beim eigenen Schreiben nicht?

Ich finde gar nicht, dass es so superviele supergeniale zeitgenössische Autoren gibt. Ich habe eher Respekt vor den alten Autoren. Wenn ich Isaac Bashevis Singer lese, und den lese ich immer wieder, dann denke ich immer: Oh Gott, so gut wirst Du nie werden.

Das Thema Migration taucht in Ihren Erzählungen immer wieder auf, es geht ums Ankommen, um das neue Leben in einem neuen Land. Sehen Sie die Gefahr, dass Sie auf ein Thema festgelegt werden? Oder sich selbst festlegen?

Mein Buch besteht aus verschiedenen Erzählungen. Die Protagonistin hat eine Emigration hinter sich – eine Erfahrung, die ich auch kenne. Seine Heimat zu verlassen und dann, wie ich, kurz vor dem achten Lebensjahr in ein neues Land zu gehen, wo der Alltag ganz anders läuft, das ist ein immenser Einschnitt in ein Leben. Für mich ist das eine große Sache gewesen, die bis heute nachwirkt.

Müssen Sie sich schreibend von dieser großen Sache befreien?

Man kann sich davon überhaupt nicht befreien. Mir wird immer bewusst sein, dass ich ein Leben davor hatte und ein Leben danach. Wobei ich sagen muss, dass ich eine tolle Kindheit in Hannover hatte. Es war nicht so, dass ich mich in den Schlaf weinte, weil wir Russland verlassen hatten.

„Es stimmt nicht, dass ich zu viele Adjektive verwendet habe“

Sie haben in diesem Jahr beim Wettlesen um den Bachmann-Preis teilgenommen. Wie war das?

Es war total schön. Trotz der Kritik, die ich da bekam. Möchten Sie jetzt wissen, ob es schmerzhaft war, so ein bisschen verrissen worden zu sein?

Ja, das möchte ich schon gern wissen.

Ich war nicht traurig, aber schon ein bisschen angekratzt. Und ich konnte die Kritik auch nicht ganz einsehen. Es stimmt zum Beispiel einfach nicht, dass ich zu viele Adjektive verwendet habe. Trotzdem hatte ich das ganze Wochenende gute Laune.

Von Ronald Meyer-Arlt