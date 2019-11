Hannover

Sie habe gehört, sagt Annett Louisan ganz am Ende ihres fast dreistündigen Auftritts im Kuppelsaal, dass Hannover jetzt die grünste Stadt Europas sei. Es ist ein später, ein für sie typisch entwaffnend übertriebener Blick auf die öffentliche Welt, vor der die Sängerin zuvor den ganzen Abend die Augen verschlossen hat.

Hannover, das war bis dahin nur der Ort, an dem Louisan zuletzt gespielt hat, als sie im siebten Monat schwanger war: Da waren zwei Abende im Aegi, erinnert sie sich, sie hatte sich damals frisch erkältet und die Konzerte doch mit Anstand über die Bühne gebracht. Das gelingt ihr auch jetzt, das Publikum im nicht ganz gefüllten Saal hat sich für zugegebenen alten Hits vor Begeisterung fast geschlossen von den Sitzen erhoben, es fühlt sich an wie immer. Und doch macht Louisan diesmal alles anders.

Nostalgisches Doppelalbum

„Kleine Liebe – große Liebe“ heißt ihr Anfang des Jahres veröffentlichtes Album, das sie beim Konzert im Kuppelsaal vor allem präsentiert. Im ersten Teil, der „kleinen Liebe“, sind die meisten Stücke ihrer Tochter gewidmet, die inzwischen zweieinhalb Jahre alt ist. Der zweite Teil des schön nostalgisch als Doppelalbum konzipierten Programms widmet Louisan ihrer eigenen Kindheit: Sie singt von ihren Eltern und schwelgt in Erinnerungen – doch nicht alles, was dabei erinnert wird, ist auch schön.

Lustig und leicht: Annett Louisan.

In ihren früheren Erfolgen trieb Louisan frech ihr „Spiel“ mit Männern und Prosecco – heute erzählt die 40-Jährige davon, dass der nie endende Prozess des Erwachsenwerdens oft mit Melancholie und manchmal auch mit Schmerzen verbunden ist. Die Leichtigkeit, der Sprachwitz, die Ironie, die Louisans Lieder sonst verströmen, treten bei dieser tönenden Lebensschau in den Hintergrund, ohne ganz zu verschwinden. So umschifft die Sängerin die Grenzen zum Kitsch, die hier so gefährlich nahe liegen.

Klar auf Kurs

Zusätzliche Schubkraft bekommt sie dabei von ihrer Bandbesatzung: Die fünf Männer an Gitarren, Schlagzeug, Klavier und Bass bewahren klaren Kurs auch in der scheinbar stilistischen Beliebigkeit der Stücke: Louisans Lieder sind bunt wie das Leben, sie klingen nach Chanson, Country oder Calypso, nach Schlager, Achtzigerjahrepop und nicht selten auch einfach nach gar nichts, doch diese Musiker können alles auf lässige Weise veredeln.

Bunt wie das Leben: Annett Louisan mit Band im Kuppelsaal.

Und Louisan selbst erweist sich auch bei den persönlichen Stücken als Virtuosin darin, Peinlichkeiten und Pathos zu vermeiden. Wenn der nagende Wellenschlag des Alltags die Liebe zu überspülen droht, reimt sie einfach Borsten auf Thorsten. Das Schwere wird bei ihr so lustig und leicht.

