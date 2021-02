Hannover

Der Tote im Sarkophag trug Sandalen. Außerdem hatte man dem einbalsamierten Mann Mohnkapseln mit in die unterirdische Grabkammer gegeben. „Das Schlafmittel war eine typische Grabbeigabe, denn der Schlaf galt als kleiner Bruder des Todes“, sagt Anne Viola Siebert, Archäologin am Museum August Kestner.

Im ägyptischen Abusir grub Ludwig Borchardt, der Entdecker der Nofretete, um 1904 in einer griechischen Gräberanlage neun truhenförmige Sarkophage aus. Einer von diesen kam damals nach Hannover. Die Grabbeigaben, welche die in Ägypten siedelnden Griechen dem Verstorbenen mitgegeben hatten, sind verschwunden. Auch was aus der Leiche wurde, weiß niemand mehr. Der Sarkophag aber hat seit Jahrzehnten seinen Platz im derzeit geschlossenen Museum August Kestner.

„Schlüssel zu einer fernen Welt“

Auf den ersten Blick wirkt die Holzkiste eher unscheinbar. „Doch bei genauerer Betrachtung erweist sie sich als Schlüssel zu einer fernen Welt“, sagt Siebert. „Der Sarkophag bietet tiefe Einblicke in Handwerkstechniken und Handelswege im 4. Jahrhundert vor Christus – und Holzmöbel aus dieser Zeit haben sich nur sehr selten erhalten.“

Frühe Forschungen: Nach seiner Entdeckung um 1904 wurde der Sarg erstmals wissenschaftlich untersucht. Quelle: Tim Schaarschmidt

In einer aufwendigen Aktion hat der Restaurator Jens Klocke, ein ausgewiesener Ägypten-Experte, das rund 2400 Jahre alte Stück in Hildesheim jetzt gründlich untersucht und gereinigt. Er ergänzte Fehlstellen und entfernte auch die rostenden Eisenwinkel, mit denen frühere Restauratoren einst die Beine fixiert hatten. Die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung, die angesichts der Corona-Situation gezielt Projekte freier Restauratoren fördert, unterstützte die Arbeit mit 25.000 Euro.

Bei der Restaurierung kamen überraschende Erkenntnisse ans Licht: „Die Spuren bestimmter Werkzeuge deuten darauf hin, dass der Sarkophag gar nicht von Handwerkern in Ägypten hergestellt wurde“, sagt Siebert.

Früher Fernhandel im Mittelmeerraum

Bei der Untersuchung von Farbpigmenten half sogar das Kriminaltechnische Institut des Landeskriminalamtes. Das gelbliche Jarosit, das sich dabei nachweisen ließ, fällt bei der Ausbeutung von Silbergruben an, wie es sie etwa bei Laurion in der Region Attika gab – ein Hinweis auf eine griechische Herkunft des Sargs. Die Weißtöne bestehen aus Bleiweiß, das noch bis vor einigen Jahrzehnten für Anstriche benutzt wurde. Der Sarkophag ist damit der früheste Beleg für die Verwendung dieses Pigments überhaupt.

Erstmals wurde auch das Holz genauer unter die Lupe genommen. Neben Pinienholz von eher minderwertiger Qualität besteht der Sarkophag aus Quitten- und Tamariskenholz. „Pinie und Quitte wuchsen in Ägypten aber nicht“, sagt Siebert. „Vermutlich wurde das Stück also in Griechenland hergestellt und als Fertigprodukt importiert.“ Jenseits von Attika fand der Sarg Abnehmer – und zeugt so bis heute davon, dass es damals bereits einen regen Fernhandel im Mittelmeerraum gab.

Für seine griechische Herkunft sprechen auch die typischen Blätterornamente, deren Pigmentspuren bei der Untersuchung im UV-Licht sichtbar wurden. „Vermutlich wurde der Sarkophag zunächst benutzt, um Kleidung oder Geschirr darin aufzubewahren, und erst später zum Sarg umfunktioniert“, sagt Siebert. Doch ganz sicher ist das nicht – da wahrt der Sarg sein Geheimnis.

