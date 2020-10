„ Zwischenzeit“ nennt die NDR Radiophilharmonie ihre coronakonforme Konzertreihe, die das ursprünglich für dieses Jahr geplante Programm ersetzt. Wegen der Pandemie ist die Zahl der Zuschauer und Mitwirkenden begrenzt. Die Programme dauern jeweils rund eine Stunde und enthalten keine Pause. Antonello Manacora dirigiert in der Reihe am 5. und 6. November Werke von Strawinsky, Schubert und Mahler. Am 13. November gibt es ein Barockkonzert mit Fabio Biondi, am 19. und 20. November leitet Thomas Søndergård das Orchester. Am 26. und 27. November dirigiert Rafael Payare Mahlers „Lied von der Erde“. Die Konzerte finden meist jeweils um 17 Uhr und um 20.30 Uhr statt. Karten gibt es unter Telefon (05 11) 27 78 98 99 und auf der Webseite des Orchesters.