Hannover

Zum letzten Live-Stream des Jahres wird es in Desimos Spezial-Club am heutigen Dienstag noch einmal jahreszeitkompatibel: Zu Gast vor den Kameras im leeren Lindener Apollo-Kino sind die HAZ-Kolumnisten mit einer Weihnachtsausgabe ihres Programms „Ping!“. Mit Erinnerungen an Weihnachtsfeiern und Großfamilientreffen, Nahkampf unter entfernten Verwandten, und was es vor Corona sonst alles Festliches gab. Gesungen wird auch, die Stimmung regelt eine Applausmaschine. Los geht es um 20.15 Uhr, Tickets gibt es unter www.spezialclub.de.

Von tur