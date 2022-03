Hannover

In der Zukunft gibt es keine Rockmusik mehr, und schuld daran sind die ganzen oberflächlichen Casting-Shows im TV. Ganz anders will es nun der Held Galileo Figaro: „I want to break free!“ ruft er ins Theater am Aegi hinein.

Hier kommt die Musikpolizei

Galileo, gespielt und gesungen von Philipp Büttner, hat das Verlangen nach eigenen Songs, Melodien, die er einfach im Kopf hat. Dafür wird er von der Musikpolizei verfolgt. Soweit der Rahmen des Musicals „We Will Rock You“ von Queen und Ben Elton.

Es ist eine freundliche Dystopie, in der Galileo lebt, naiv und lustig interpretiert und getragen von den Superhits der englischen Band um den Ausnahme-Frontmann Freddie Mercury. Das Bühnenbild leuchtet prächtig, man genießt einen Ausblick in ein funkelndes Universum, Sternenbilder und Kometenschweife gleiten über die LED-Wände.

Erotik und Steam-Punk-Romantik

Aber auch eine Hochhausstadt wie die in Langs „Metropolis“ baut sich auf. Schwere Kulissen werden über die Bretter geschoben, zusammen mit den Videobildern ergeben sich erstaunliche Perspektiven und Einblicke. „We Will Rock You“ ist eine starke und moderne Produktion. Die wilden Mad-Max-Outfits der Tänzer und Tänzerinnen bergen Erotik und Steam-Punk-Romantik.

We Will Rock You: Tänzerinnen und Tänzer im Mad-Max-Outfit. Quelle: Samantha Franson

„Under Pressure“, der Queen/Bowie-Klassiker wird für Galileo zum Flirt-Duett mit Scaramouche. Sie wird von Inga Krischke aus Hildesheim gespielt, und dass die Show von einer Frauen- und einer Männerrolle getragen wird, tut ihr gut.

Lang lebe der Rock ’n’ Roll

Die 500 Queen- und Musical-Fans nehmen die ungewöhnliche Geschichte gerne an. Die Kritik an der Junkfood-Haltung der heutigen Gesellschaft, der schnelle Genuss ohne nachzudenken oder gar tief zu fühlen, wird unterstützt.

We Will Rock You: Galileo (Philipp Büttner). Quelle: Samatha Franson

Dagegen sprechen die Queen-Songs eine ganz andere Sprache: Herz und Leidenschaft, jedes Lied ist eine Rock-Oper für sich. „Lang lebe der Rock ’n’ Roll!“, die Säulenheiligen des Rock werden gefeiert, Queens Über-Hit „One Vision“ knallt prächtig, ihr Unter-Hit „Flash“ flutscht dezent durchs Programm.

Gute Band, starker Gesang, stehende Ovationen

Die Songs werden von einer sechsköpfigen Band präsentiert, der Gesang der Hauptdarsteller ist stark und gut, das passt und ist stimmig, gerade bei der Ballade „Who Wants To Live Forever“. Und nach der Zugabe „Bohemian Rhapsody“, gibt es stehende Ovationen für das gesamte Ensemble.

Weitere Termine: Vom 24. bis zum 27. und vom 29. März bis zum 3. April.

Von Kai Schiering