Hannover

Das Pferd ist nicht groß. Es ist mächtig. Ein Kaltbluthüne, ein Brabanter. Pferde dieser Rasse können bis zu 1200 Kilogramm wiegen. Die haut so leicht nichts um. Genau deshalb werden sie an der belgischen Nordseeküste auch für eine ganz besondere Tätigkeit eingesetzt: Sie fischen. Bis zum Hals stehen sie dabei im Wasser, ziehen Netze hinter sich her und sammeln vor allem Krabben ein. Die Fischer trainieren sie etwa ein halbes Jahr für ihren nassen Job, dann tun die gutmütigen Tiere ihren Dienst. In Oostduinkerke sind die Fischer eine Attraktion für Touristen, das Pferdefischen steht als Welterbe unter dem Schutz der Unesco. Diese Art des Fischfangs gibt es nur noch hier. Rolf Nobel, emeritierter Fotografieprofessor der Hochschule Hannover, hat die Letzten ihrer Art bei der Arbeit beobachtet.

Wo Handwerk zu Schauwerk wird

Walisische Lachsfischer posieren vor der Arbeit. Quelle: Rolf Nobel

Die Fotoserie in ihrer rauen, harten Schwarz-Weiß-Ästhetik lässt erahnen, wie es mal gewesen sein könnte, bevor dieses Handwerk zum Schauwerk wurde. Sie ist Teil einer größeren Fotoarbeit, die Nobel „Die Arbeiter des Meeres“ überschrieben hat. Der Titel ist einem Roman von Victor Hugo entlehnt, die Fotos zeigen im Gegensatz zur Sturmromanze des Schriftstellers die Realität.

Nobel hat sich nach Abschluss seiner Lehrtätigkeit wieder dem Fotografieren zugewandt und sich dabei ein Lebensthema gegriffen. Der 71-Jährige entstammt einer Arbeiterfamilie, sein Vater be- und entlud als Schauermann Frachtschiffe im Hamburger Hafen, auch Nobels Frau Elke entstammt einer Seemannsfamilie. Binnenschiffer oder Hochseefischer waren Protagonisten seiner frühen Reportagen. Auch privat hat Nobel gern Planken unter den Füßen, Holzboote sind seine Leidenschaft.

Rolf Nobel hat Fotografie an der Hochschule Hannover gelehrt. Mittlerweile greift er selbst wieder zur Kamera. Quelle: Frank Wilde

„Die Arbeiter des Meeres“ sind teilweise fertig, finanziert wurde das Projekt durch ein Stipendium des Kulturwerks der VG Bildkunst, das wegen der Corona-Pandemie derzeit unterbrochen ist. Eine Ausstellung könnte es nach dem Ende der Corona-Pandemie in Hannover geben, auch ein Fotobuch ist geplant.

Gern arbeitet Nobel zusammen mit den Porträtierten, ist Teil des Teams. Die Nähe ist ihm wichtig, das zeigen die Fotos, die mitten im Geschehen entstehen wie bei den walisischen Lachsfischern, die an der Mündung des Flusses Severn in die Nordsee mit archaisch wirkenden, trapezförmigen Holz-Netz-Konstruktionen im seichten Wasser auf die Fische warten und an kleinsten Bewegungen auf dem Wasser erkennen, wo der Fang ins Netz gehen wird. Bei einem Sturz ins Salzwasser habe er zwei teure Kameras verloren, sagt Nobel.

Technik gegen Klimawandel: Eine Branche im Wandel

Natürlich ist diese Art der Fischerei nicht zukunftsweisend, eher ein Relikt und schon bald Geschichte. Doch diese Menschen mit ihren überlieferten Fangmethoden gehören eben auch zu dem großen Bild einer sich wandelnden Branche, die einerseits technisch immer weiter aufrüstet, andererseits mit Einflüssen wie Klimawandel und Meeresverschmutzung klarkommen muss. Das Meer gibt immer weniger her.

Adrian Sellick ist der letzte Wattfischer Englands – in fünfter Generation. Quelle: Rolf Nobel

Auch für Adrian Sellick, den letzten Wattfischer Englands. Wenn man ihm zusieht, meint man wirklich in einem anderen Jahrhundert zu sein. Sellick, der diesen Job in fünfter Generation macht, schiebt einen von einem Sargtischler gebauten Holzschlitten durch das Watt, in dem er zwischen Pfählen Netze gespannt hat, in denen die Fische landen. Die Supermärkte haben ihm das Geschäft mehr oder weniger weggenommen, aber er will seinen Fisch verkaufen, so lange er davon leben kann. Man ahnt: Lange wird das nicht mehr sein.

Rolf Nobel will weitere Typen wie Sellick suchen, wenn die Pandemie vorbei ist. Und auf eine Bohrinsel will er dann irgendwann auch. Das Meer, es lässt ihn nicht los.

Von Uwe Janssen