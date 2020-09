Hannover

Hannover kommt auch drin vor. In der Neuausgabe des unterhaltsamen Bildbandes „Die Kunst der Bausünde“ ist die Stadt mit zwei Beispielen vertreten: Das Parkhaus in der Osterstraße, für das das Büro Wilke Architekten im Jahr 1975 eine brutal praktische Fassade entworfen hat – und die markante gelb-schwarz gestaltete Mendini-Haltestelle am Steintor gelten der Architekturhistorikerin Turit Fröbe als Beispiele für herausragende Bausünden.

„Die Kunst der Bausünde“- Hannover ist mit dem Parkhaus in der Osterstraße und der Mendini-Haltestelle am Steintor in dem Band vertreten Quelle: Tim Schaarschmidt

Bausünde ist ja nicht gleich Bausünde. Turit Fröbe zufolge gibt es die langweilige Bausünde, die den Vorteil (oder auch den Nachteil) hat, kaum weiter aufzufallen (sie macht nur ein schlechtes Gefühl). Und es gibt die besondere Bausünde, bei deren Anblick der Passant stehenbleibt und sich fragt, was denn das nun wieder soll.

Die beiden „ Bausünden“ aus Hannover, die in dem Band vertreten sind, fallen eindeutig in die zweite Kategorie. Und mit der Haltestelle des italienischen Stararchitekten Alessandro Mendini hat die Autorin ein Objekt zum Bausündenkunstwerk gekürt, das in einem Kunstzusammenhang entstanden ist. Der auffällige Bau war ein Beitrag zum Kunstprojekt „Bus-Stops“, bei dem im Jahr 1994 Designer aus aller Welt Hannovers profane Haltestellen in künstlerische Installationen im Stadtraum verwandelt haben.

Von Ronald Meyer-Arlt