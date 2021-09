Hannover

Schlimmer geht’s immer. Und für Markus kommt es wirklich sehr schlimm in Arno Strobels neuem Thriller „Sharing“. Mit seiner Frau Bettina betreibt er eine Carsharing-Firma. Die Geschäfte laufen gut. Doch dann verschwindet eines Tages seine Frau spurlos. Als er bald darauf von Unbekannten eine Nachricht bekommt, ist sein Entsetzen groß. Seine Frau ist entführt worden. So beginnt ein tödliches Spiel, mit dem Unbekannte sich offenbar an ihm rächen wollen.

Warum, das erfährt der Leser erst am Ende des Romans. In einem Thriller, der streckenweise recht brutal daherkommt, vor allem wenn die Taten aus Sicht des Opfers geschildert werden. Seinen Lesern mutet Strobel also einiges zu. Was „Sharing“ dagegen auszeichnet ist, wie perfekt hier Spannung aufgebaut und stetig gesteigert wird. So bleiben die Hintergründe der Tat nicht nur lange im Dunkeln, sondern man beginnt sogar bald an der Unschuld von Markus zu zweifeln.

Schließlich wissen die Täter Dinge, die eigentlich nur er wissen kann. Gleichzeitig sprechen immer mehr Indizien für seine Schuld. Auch für die Polizei ist er hochverdächtig. Und so taucht Markus schließlich unter, während die Fahndung nach ihm auf Hochtouren läuft. Kurzum: ein echter Strobel-Thriller – spannend, aber nichts für schwache Nerven.

Arno Strobel: „Sharing“ Fischer Taschenbuch, 368 Seiten, 15,99 Euro. Der Autor liest auf Einladung von Leuenhagen & Paris am Donnerstag, 30. September, 19.30 Uhr, in der Apostelkirche.

Von Ernst Corinth