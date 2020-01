Herr Goetzke, es gibt so viele gute Pianisten, die man heute im Konzert erleben kann. Warum sollte man sich an Arturo Benedetti Michelangeli erinnern, der am 5. Januar 100 Jahre geworden wäre?

Wir sind uns quer über den Planeten einig, dass er einer der größten Pianisten aller Zeiten war. Unter anderem spricht man immer von seiner Perfektion. Heute spielen viele Leute Klavierabende ohne falsche Töne, aber bei ihm war diese Art von Perfektion eher ein Nebenprodukt, dass er billigend in Kauf nahm nach einer intensiven und verantwortungsvollen künstlerischen Arbeit. Er hat über jeden Ton nachgedacht, er wusste wirklich alles über jedes Stück. Transzendente Virtuosität, ein wunderbarer, vielfach geschichteter Klang, Noblesse und Schwung: Bei ihm war Tiefe mit Können gepaart, und über allem stand der Respekt für Werk und Text. Heute beobachte ich eher eine um sich greifende Oberflächlichkeit. Michelangeli stand für das Gegenteil.

Es gibt viele Aufnahmen des Pianisten. Welche sind besonders empfehlenswert?

Sehr nahe kommt man ihm zum Beispiel in den Schwarz-Weiß-Videos der italienischen Fernsehanstalt RAI aus den Sechzigerjahren mit Werken von Debussy, Chopin oder Beethoven. Großartig sind die Deutsche-Grammophon-Aufnahmen mit den Debussy-Préludes, mit Mazurkas von Chopin und den Brahms-Balladen. Man findet auch unglaubliche Aufnahmen mit dem Konzert von Ravel, drei Beethoven-Konzerte und das vierte von Rachmaninow, das erste Konzert und den „Totentanz“ von Liszt, die Bach-Busoni-Chaconne, Ravels „Gaspard de la Nuit“. Das sind Höhepunkte der Interpretationsgeschichte.

Michelangeli hatte einen legendären Ruf nicht nur als Künstler, sondern auch als Persönlichkeit, die Konzertbesuchern manchmal kapriziös erscheinen musste.

Man spricht von ihm immer mit dem Hinweis darauf, dass er so viele Konzerte abgesagt habe. Tatsächlich war er sehr empfindlich, wenn er sich nicht bereit fühlte oder das Gefühl hatte, der Flügel sei nicht bereit. Dann kam es auch schon mal zu einer Absage. Aber ich habe ihn bestimmt zwei Dutzend mal gehört in meinem Leben. Da hat er nie abgesagt. Es geht ja sehr schnell, dass Legenden gesponnen werden.

Sie haben Michelangeli nicht nur in Konzerten erlebt – er war auch ihr Lehrer. Wie kam es dazu?

Ich kam 1969 durch eine Kette von Zufällen zu ihm. Ich war 18 Jahre alt und wusste gar nicht, wer er ist, als ich in einem Zeitungsinterview las, dass er einen Kurs in Lugano geben würde. Ich dachte, vielleicht gehe ich mal zu diesem Kurs, weil mir seine Aussagen gefallen hatten. Erst an Ort und Stelle merkte ich, wo ich da eigentlich gelandet war. Bei der Aufnahmeprüfung gefiel mir Michelangeli dann allerdings gar nicht, weil er immer mit quietschenden Sohlen um mich herumlief. Ich wollte gleich wieder nach Hause, aber mein Vater, der mich hingebracht hatte, meinte, ich solle es zumindest mit einer Stunde ausprobieren. Die war dann so erstaunlich, dass ich natürlich geblieben bin. Daraus entstand eine Verbindung von insgesamt acht Jahren.

Sie haben doch sogar auf seinem Berghof in Oberitalien gelebt.

Sie dürfen nicht glauben, was bei Wikipedia steht. Die Legendenbildung scheint da schon eine Generation weiterzugehen. Michelangeli hat gar keinen Berghof gehabt, sondern ein kleines Chalet im Trentino, ein Holzhaus, das man ein bisschen weiter östlich als Datscha bezeichnet hätte. Ich habe ihn dort besucht, aber dort nie gelebt.

Jetzt sind Sie seit vielen Jahrzehnten kein Schüler mehr, sondern selbst Lehrer, der Pianisten ausbildet. Wenn Sie sich heute an das Spiel von Michelangeli erinnern: Was würden Sie ihm raten, was er daran noch verbessern sollte?

Rückblickend ist es erstaunlich, wie früh er schon der fertige, der unverkennbare Michelangeli war, wahrlich jemand, dem niemand mehr einen Rat geben musste. Die Aufnahmen des Zwanzigjährigen beweisen es. Ein strenger Mensch war er immer, und vielleicht verstärkte sich dieser Wesenszug später noch bei ihm. Dann meißelte er seinen Beethoven schon mal in die Tasten, als ob er sagen wollte: „So muss das klingen. Keine Widerrede!“ Dann dachte ich manchmal bei mir: „Maestro, spielen Sie ruhig weiter so wie bisher!“ Aber wenn ich mich an sein letztes Konzert erinnere, ein reiner Debussy-Abend in Hamburg 1993: Da war noch – oder wieder – die alte Magie, ungebrochen.

Zur Person Bernd Goetzke ist 1951 in Hannover geboren und seit 1982 Klavierprofessor an der hannoverschen Musikhochschule. Zwischen 1969 und 1977 wurde er selbst von dem italienischen Pianisten Arturo Benedetti Michelangeli (1920–1995) unterrichtet. Goetzke ist auch an einem Buch über Michelangeli beteiligt, das jetzt zum 100. Geburtstag des Pianisten erschienen ist: Jochen Köhler: „ Arturo Benedetti Michelangeli – Auf der Suche nach dem Vollkommen“. Wolke Verlag. 216 Seiten, 28 Euro.

