Schützenplatz - Konzerte in Corona-Zeiten: So funktioniert die Reihe „Autokultur“ in Hannover

Livemusik und Unterhaltung auf dem Schützenplatz: Am Donnerstag beginnt die innovative Reihe „Autokultur“ in Hannover. Der Aufbau läuft, die Bühne nimmt Formen an. Der Clou: Die Besucher sitzen in ihren Autos und hören die Musik über UKW.