Künstler im ganzen Land zeigen Verständnis für den Kampf gegen Corona, reagieren aber enttäuscht und verärgert auf die Entscheidung, die Bühnen im November zu schließen. „Die Schließung der Opern-, Theater- und Konzerthäuser trifft uns alle in der Kulturbranche richtig hart. Ich hoffe, dass damit die weitere Ausbreitung des Coronavirus wirksam durchbrochen werden kann und wir so schnell wie möglich wieder zu einem aktiven Kultur- und Gesellschaftsleben zurückkehren können“, sagt etwa Hannovers Opernintendantin Laura Berman.

Die November-Vorstellungen an ihrem Haus seien bereits zu fast 90 Prozent verkauft gewesen, die Schließung führe deshalb zu „nicht unerheblichen Mindereinnahmen“. Vor allem betroffen davon seien viele freie Künstler und Künstlerinnen: In der Oper treten sonst viele Gesangs- und Instrumentalsolisten auf, die normalerweise auch an anderen Häusern zu erleben seien und für die nun die Existenz auf dem Spiel stehe.

„Es geht um die Existenz vieler freischaffender Künstler und Künstlerinnen“: Laura Berman. Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Gesellschaft hat versagt

Der hannoversche Dirigent Cornelius Meister, derzeit Generalmusikdirektor in Stuttgart, sieht in der erneuten Schließung von Kultureinrichtungen ein tieferliegendes Problem. „Wir haben es verbockt. Als Gesellschaft haben wir es nicht geschafft, uns so zu verhalten, dass sich das Virus nicht verbreitet“, schreibt Meister in einem offenen Brief. „Aber auch unter einem weiteren Aspekt haben wir versagt: Uns ist es nicht gelungen, den verantwortlichen politischen Gremien das Zutrauen zu vermitteln, dass sie eine differenzierende Entscheidung würden fällen können, die wir als Gesellschaft ebenso differenziert verstehen und annehmen würden.“

„Wo sich bereits vorher null Menschen gegenseitig angesteckt haben, werden in den nächsten Wochen nicht weniger als null Infektionen möglich sein“: Dirigent Cornelius Meister zweifelt am Sinn von Theaterschließungen. Quelle: Marijan Murat/dpa

Dank der immer wieder verfeinerten Hygienekonzepte und der Vernunft aller Beteiligten hätten sich Opern-, Schauspiel- und Konzerthäuser bisher nicht zu Seuchenherden entwickelt, stellt Meister fest. Um Infektionen zu vermeiden, bringe es daher offensichtlich nichts, diese Kulturstätten zu schließen: „Wo sich bereits vorher null Menschen gegenseitig angesteckt haben, werden in den nächsten Wochen nicht weniger als null Infektionen möglich sein.“

Ein schmerzhaftes Zeichen

Bremens Theaterintendant Michael Börgerding hat dagegen Verständnis. „Ich glaube, es geht nicht darum, ob es bei uns im Theater sicher ist, denn das ist es, wir halten Abstand, wir haben sehr gute Lüftungen“, schreibt er in einer Mitteilung seines Hauses. „Ich glaube, es geht um ein Zeichen: Um der weiteren Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, müssen wir alle zu Hause bleiben, Kontakte vermeiden und uns einschränken, auch wenn das wehtut, auch wenn wir auf Wichtiges verzichten müssen.“ Dennoch treffe die Entscheidung Kulturschaffende besonders hart.

„Ich habe im November 2019 gar kein Geld verdient“: Helge Schneider. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Unpassende Hilfspakete

Anders als bei den ersten Hilfspaketen im Frühjahr sollen nun auch freischaffende Künstler direkt vom Bund unterstützt werden: Geplant ist, 75 Prozent des Monatslohns vom November 2019 zu zahlen. Dass das wohl wieder an den Bedürfnissen vieler Künstler vorbeigeht, deren Einkommen oft ungleich im Jahr verteilt ist, zeigt ein offener Brief des Komikers Helge Schneider: „Ich habe im November 2019 gar kein Geld verdient“, schreibt er. Schneider schlägt vor, das Durchschnittseinkommen des Jahres zur Grundlage der Berechnungen zu machen.

Auch Opernintendantin Berman beklagt, dass der Kultur- und Veranstaltungsbranche Planungssicherheit und teils auch die finanzielle Sicherung fehle. „Wenn von der Kunst nun Solidarität gefordert ist, dann darf die Politik sie im Umkehrschluss nicht im Regen stehen lassen“, sagt sie. Gemeinsam mit den politischen Entscheidern müssten Kulturschaffende nun Konzepte entwickeln, wie das Vertrauen der Besucher und Besucherinnen zurückgewonnen und wie die Wichtigkeit und Wertschätzung von Kunst und Kultur vermittelt werden könne. „ Deutschland verfügt über eine einmalige kulturelle Landschaft“, so Berman. „Diese darf auf keinen Fall zerstört werden.“

Drastischer formuliert es Kabarettist Matthias Brodowy: „Bei den Meldungen über die, die von Schließungen betroffen sind, kommen die Theater irgendwo im hinteren Abspann vor. Das ist fast noch deprimierender als die Schließung selbst. Kultur ist offenbar wurscht.“

