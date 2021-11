Hannover

Die Kulturszene des Landes wird auf einen Schlag um zwei große traditionsreiche Festivals ärmer: Die Niedersächsischen Musiktage und das Literaturfest Niedersachsen werden mit sofortiger Wirkung eingestellt. Das teilten am Dienstag die Niedersächsische Sparkassenstiftung und die VGH-Stiftung mit, die jeweils ein Festival ausgerichtet haben. Grund dafür sind aber offenbar nicht direkte Sparmaßnahmen in den Häusern – es geht eher um eine grundsätzliche Neuausrichtung beider Stiftungen.

„Wir wollen uns stärker als klar fördernde Stiftungen positionieren“, sagt Johannes Janssen, der beiden Stiftungen seit 2019 als Direktor vorsteht. Darum werde es auch keine Ersatzformate für die beiden traditionsreichen Reihen geben. „Wir werden nicht mehr selbst veranstalten, sondern andere dabei unterstützen“, sagt er. Es gehe darum, „möglichst viele Mittel unmittelbar weiterzugeben“. Das Geld, das bisher in Organisation und Durchführung von Musikfest und Literaturtagen geflossen ist, soll den niedersächsischen Kulturakteuren fortan direkt zu Gute kommen.

1,5 Millionen Euro werden frei

Die Sparkassenstiftung hat laut ihrer Bilanz im vergangenen Jahr knapp 3,2 Millionen Euro zur Erfüllung ihres Stiftungszwecks ausgegeben. Die Musiktage hätten rund ein Drittel dieser Summe gekostet – sind 2020 allerdings gleich zu Beginn der Pandemie weitgehend abgesagt worden. Die VGH-Stiftung hat im selben Zeitraum eine Fördersumme von etwas mehr als 1,3 Millionen Euro ausgegeben – hier wäre normalerweise ein Drittel in das Literaturfest geflossen, das ebenfalls nicht stattgefunden hat.

„Förderer können auch gestalten“: Johannes Janssen ist seit 2019 Direktor der Sparkassenstiftung und der VGH-Stiftung. Quelle: Andreas Etter

Das bedeutet, dass beide Stiftungen zusammen künftig jährlich rund 1,5 Millionen Euro zusätzlich im Land verteilen können. Profitieren sollen davon bereits existierende Festivals wie die Göttinger Händel-Festspiele und das Morgenland-Festival in Osnabrück. Außerdem können zahlreiche Initiativen und Ensembles mit mehr Geld für ihre Projekte rechnen. „Wir mussten bislang zahlreiche Anträge ablehnen“, sagt Janssen. Das soll sich nun offenbar ändern.

Qualität soll bleiben

Gleichwohl wollen die Stiftungen nicht auf ihren Qualitätsanspruch verzichten. „Förderer können auch gestalten“, stellt Janssen fest. Das solle künftig geschehen, indem man Impulse gebe, Themenschwerpunkte setzte und berate. Wichtig sei es, gesellschaftliche Themen im Blick zu behalten. Beispielhaft nannte der Direktor Projekte zur Leseförderung oder einen möglichen Fokus auf die Chöre im Land.

Organisieren soll das das bisherige Team der Stiftungen, das nun nicht länger vor allem mit den eigenen Festivals beschäftigt sei. Allerdings muss Anselm Cybinski, der Intendant der Musiktage, die Sparkassenstiftung im Zuge der Neuausrichtung verlassen. Seine Literaturfest-Kollegin Susanne Mamzed war bei der VGH-Stiftung auch jenseits des Festivals für den Literaturbereich zuständig und bleibt das weiterhin.

Es gibt genug Festivals

Die Vorstellung, dass von Stiftungen besonders starke inhaltliche Impulse ausgehen können, die weithin Strahlkraft entwickeln, teilt Janssen nicht. „Das alte Bild des Leuchtturms ist überholt und falsch“, sagt er. Die Kulturszene brauche eine solche Orientierung nicht mehr.

Ein wichtiger Kompass für die eigene Neuausrichtung, die den Stiftungen laut Janssen eine Perspektive für die kommenden zehn bis 15 Jahre geben soll, war offenbar die Arbeitsweise der Sparkassenstiftungen anderer Länder, bei der ebenfalls keine eigenen Veranstaltungen vorgesehen sind. Zudem hat eine hausinterne Analyse der bisherigen Arbeit, mit der Janssen bei seinem Amtsantritt vor fast drei Jahren begonnen hat, das Ende der Festivals besiegelt.

Ergeben hat sie eine sonderbare Mischung aus Erfolg und Scheitern vor allem der Musiktage. Das Format habe beispielgebend dafür gesorgt, dass im Land im Vergleich zur ersten Ausgabe 1987 zahlreiche andere Festivals und Veranstaltungsreihen entstanden seien. Inzwischen sei die Kulturlandschaft so reich, dass die Musiktage teilweise schon als Konkurrenz empfunden werden – die Musiktage hätten sich also gleichsam selbst überflüssig gemacht.

Auf der anderen Seite hätten die Musiktage nie die Erwartungen erfüllt, die an ein landesweites Festival gestellt würden. Der ständige Vergleich mit dem Schleswig-Holstein-Musikfestival, das einst Vorbild für die Gründung der Musiktage war, habe geschadet: Eine Stiftung könne mit ihren begrenzten Mitteln und Handlungsmöglichkeiten nicht leisten, was einer GmbH wie in Schleswig-Holstein möglich ist, die finanzkräftige Sponsoren einbeziehen kann.

Es sei unmöglich, die ursprüngliche Behauptung, das Festival für das ganze Land zu machen, noch einzulösen, sagt Janssen. Natürlich habe man eine Reform des Formats geprüft, wie die Stiftung Niedersachsen sie gerade mit ihrem Violinwettbewerb vollzogen hat. „Die Wahrheit ist – es geht nicht“, sagt Janssen. Darum habe man sich trotz „Trennungsschmerz“ dazu entschlossen, das Festival fallen zu lassen, bevor es endgültig zur „lahmen Ente“ verkomme.

